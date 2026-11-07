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कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप: गोरखपुर के सौरभ 79 किलोग्राम भार वर्ग में दक्षिण अफ्रीका में दिखाएंगे दम

Sat, 07 Nov 2026 12:34 PM IST
अनुराग रंजन संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Published by: अनुराग रंजन Updated Sat, 07 Nov 2026 12:34 PM IST
सार

सौरभ अंडर-17 विश्व चैंपियनशिप, अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप और सीनियर विश्व चैंपियनशिप में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। रीजनल स्टेडियम के छात्रावास में कोच चंद्रेश पटेल के निर्देशन में वह नियमित अभ्यास करते हैं। अब कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में पदक जीतना उनका अगला लक्ष्य है।

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Commonwealth Championship Gorakhpur Wrestler Saurabh to Compete in 79kg Category in South Africa
पहलवान सौरभ यादव - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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अंतरराष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिताओं में अपनी पहचान बना चुके गोरखपुर के पहलवान सौरभ यादव अब कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में देश के लिए पदक जीतने उतरेंगे। दक्षिण अफ्रीका में होने वाली अंडर-20 कॉमनवेल्थ कुश्ती चैंपियनशिप के लिए उनका चयन हुआ है। सौरभ 79 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रतियोगिता चार से छह दिसंबर तक आयोजित होगी।
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लखनऊ में हुए ट्रायल में प्रदर्शन के आधार पर सौरभ ने टीम में जगह बनाई है। वह मूल रूप से जौनपुर के रहने वाले हैं और गोरखपुर के रीजनल स्टेडियम स्थित छात्रावास में रहकर कुश्ती का अभ्यास करते हैं।
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एशिया चैंपियनशिप में जीत चुके हैं दो रजत

सौरभ इससे पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत चुके हैं। जून 2023 में किर्गिस्तान में आयोजित अंडर-17 एशिया चैंपियनशिप में उन्होंने 80 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता था। इसके बाद जुलाई 2026 में थाईलैंड में हुई अंडर-20 एशिया चैंपियनशिप में 79 किलोग्राम भार वर्ग में भी रजत पदक हासिल किया।

 
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तीन विश्व चैंपियनशिप में कर चुके हैं प्रतिनिधित्व

सौरभ अंडर-17 विश्व चैंपियनशिप, अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप और सीनियर विश्व चैंपियनशिप में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। रीजनल स्टेडियम के छात्रावास में कोच चंद्रेश पटेल के निर्देशन में वह नियमित अभ्यास करते हैं। अब कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में पदक जीतना उनका अगला लक्ष्य है।
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