{"_id":"627de0ac0bcd852e8525538f","slug":"cm-yogi-will-come-to-gorakhpur-on-saturday-on-a-three-day-tour","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"CM Yogi Visit: तीन दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आएंगे सीएम योगी, 143 करोड़ की विकास योजनाओं की देंगे सौगात","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Fri, 13 May 2022 10:08 AM IST