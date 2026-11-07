गोरखपुर: वनटांगिया गांव में कल सीएम योगी मनाएंगे दिवाली, 82.41 करोड़ की 52 विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात
वनटांगिया गांव जंगल तिकोनिया नंबर तीन में पारंपरिक रूप से दिवाली मनाने के साथ ही मुख्यमंत्री विकास कार्यों का भी उपहार देंगे। वह कुल 82.41 करोड़ रुपये की लागत वाली 52 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे।
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मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। अधिकारियों ने जंगल तिकोनिया नंबर तीन गांव का दौरा किया। गांव के लोग भी मुख्यमंत्री की अगवानी के लिए अपने-अपने घर-द्वार को साफ सुथरा बनाने, रंग रोगन करने और सजाने-संवारने में लगे हैं। मुख्यमंत्री गांव में घूमकर लोगों से मिलेंगे और एक सभा को भी संबोधित करेंगे। गांव तक इंटरलॉकिंग सड़क बन जाने से वनटांगिया समुदाय का आवागमन और भी सुगम हो जाएगा। इसके निर्माण पर लागत 3 करोड़ 65 लाख 11 हजार रुपये खर्च होंगे
दिवाली पर सीएम योगी देंगे विकास कार्यों का उपहार
वनटांगिया गांव जंगल तिकोनिया नंबर तीन में पारंपरिक रूप से दिवाली मनाने के साथ ही मुख्यमंत्री विकास कार्यों का भी उपहार देंगे। वह कुल 82.41 करोड़ रुपये की लागत वाली 52 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। वे 77 करोड़ 97 लाख 50 हजार रुपये के 26 कार्यों का शिलान्यास तथा चार करोड़ 43 लाख 79 हजार रुपये के 26 विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही लोकार्पण व शिलान्यास के बहुतायत कार्य विभिन्न गांवों में बुनियादी सुविधाओं के विकास से संबंधित हैं।