Gorakhpur News: जंगल कौड़िया में अमृत सरोवरों की सफाई शुरू

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अमृत सरोवरों पर उपेक्षा की काई शीर्षक से खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन हरकत में आया। मंगलवार को बीडीओ के जांच के बाद उच्च अधिकारियों के निर्देश के बाद बृहस्पतिवार को अमृत सरोवरों की साफ-सफाई का कार्य शुरू करा दिया गया।खंड विकास अधिकारी जंगल कौड़िया ने गांवों में पहुंचकर अमृत सरोवरों का निरीक्षण किया और संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बीडीओ ने सभी सचिवों, तकनीकी सहायकों और ग्राम रोजगार सेवकों को अमृत सरोवरों की तत्काल साफ-सफाई और रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसी क्रम में बृहस्पतिवार को नयागांव और दहला के अमृत सरोवर की साफ-सफाई शुरू की गई।गौरतलब है कि जंगल कौड़िया ब्लॉक की 50 ग्राम पंचायतों में अमृत सरोवर योजना के तहत 33 अमृत सरोवर स्वीकृत किए गए थे। विभागीय स्तर पर इनके निर्माण कार्य पूरे होने का दावा किया जा रहा है लेकिन कई सरोवरों की जमीनी हकीकत ठीक उलट है।बीडीओं सुरेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया सरोवरों के चारों ओर किए गए पौधरोपण की सुरक्षा और देखभाल पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। सूखे पौधों के स्थान पर दोबारा पौधरोपण कराने और सरोवर परिसर को स्वच्छ और आकर्षक बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।