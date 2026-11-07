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Gorakhpur News: दिवाली बोनस की मांग पर थमे सिटी बसों के पहिए

Sat, 07 Nov 2026 02:50 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:50 AM IST
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City buses halted due to demand for Diwali bonus
चिलुआताल (गोरखपुर)। दिवाली पर बोनस नहीं मिलने से नाराज इलेक्ट्रिक सिटी बसों के चालक-परिचालकों ने शुक्रवार सुबह महेसरा स्थित चार्जिंग स्टेशन पर चक्का जाम कर दिया। इसके चलते सुबह से दोपहर तक सिटी बसों का संचालन ठप रहा। इससे यात्रियों को आवागमन में काफी परेशानी हुई।
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कंपनी अधिकारियों के आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त कर दी। दोपहर बाद बसों का संचालन दोबारा शुरू हो गया। चालक-परिचालकों का कहना था कि पिछले वर्षों में दिवाली पर उन्हें एक महीने के वेतन के बराबर बोनस दिया जाता था, लेकिन इस बार कंपनी ने बोनस नहीं दिया।
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इससे कर्मचारियों में नाराजगी थी। चार्जिंग स्टेशन के एचआर प्रदीप गौड़ ने बताया कि कंपनी अब अलग से बोनस देने के बजाय हर महीने वेतन में 290 रुपये जोड़कर दे रही है।
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वहीं, कर्मचारियों का आरोप है कि चार अगस्त को वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हुई हड़ताल के बाद कंपनी ने वेतन में 290 रुपये की बढ़ोतरी की थी, लेकिन इसके बदले 14 दिन मिलने वाली छुट्टी घटाकर छह दिन कर दी गई। साथ ही हाउस रेंट की सुविधा भी समाप्त कर दी गई। कर्मचारियों ने बोनस के साथ पूर्व में मिल रही अन्य सुविधाएं बहाल करने की मांग की।

दोपहर बाद एचआर प्रदीप गौड़ ने कर्मचारियों को उनकी मांगें जल्द पूरी कराने का आश्वासन दिया। गोरखपुर सिटी ट्रांसपोर्ट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी लव कुमार सिंह की ओर से भी वेतन बढ़ाने का आश्वासन मिलने के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त कर दी। इसके बाद सिटी बसों का संचालन सामान्य हो गया।
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