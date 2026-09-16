Gorakhpur News: विद्यालय में बनी बाल संसद, बच्चों को मिली नेतृत्व की कमान

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बाल संसद में विद्यार्थियों को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार अलग-अलग जिम्मेदारियां दी गईं। बच्चों को विद्यालय की स्वच्छता, अनुशासन, प्रार्थना सभा, खेलकूद, पुस्तकालय और अन्य गतिविधियों में सहयोग करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। जिम्मेदारी मिलने के बाद विद्यार्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला। शिक्षकों ने बच्चों को उनके दायित्वों के प्रति गंभीरता और ईमानदारी से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय में बाल संसद के गठन का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल जिम्मेदारी सौंपना ही नहीं बल्कि उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया से भी परिचित कराना है। इससे उनमें नेतृत्व, सहयोग, अनुशासन और संवाद की क्षमता विकसित होगी।शिक्षकों ने बताया कि विद्यालय में बच्चों को जिम्मेदारी देने से उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है। जब विद्यार्थी किसी कार्य की जिम्मेदारी स्वयं निभाते हैं तो उनमें अपने विद्यालय और साथियों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना भी मजबूत होती है। विद्यालय प्रधानाचार्य सरिता ने बताया कि बाल संसद बच्चों को भविष्य के जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से विद्यार्थी विद्यालय की गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने के साथ नेतृत्व के गुणों को व्यवाहारिक रूप से सीख सकेंगे।प्राधानमंत्री- आनंद, रितिकाशिक्षामंत्री- अंशु, ईशानीउप प्रधानमंत्री- शनि, वैष्णवीस्वास्थ्य मंत्री - अनमोल, राधिकासंस्कृति मंत्री- सपना, अर्पितापर्यावरण मंत्री- खुशी, सृष्टिसुरक्षा मंत्री - प्रिंस, अनुजान्याय मंत्री- जिगर, सुमन