छठ महापर्व: आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगी व्रती महिलाएं, घाटों पर ड्रोन से निगरानी; लागू रहेगा डायवर्जन

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इसके लिए नदी, तालाब और विभिन्न छठ घाटों पर श्रद्धालु पहुंचेंगे। सोमवार सुबह 6:37 बजे उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रती महिलाएं पारण करेंगी। शनिवार को घरों में छठ की तैयारी करते समय छठ गीत जोड़े-जोड़े फलवा... सुरुज देव घटवा पे, तिवई चढ़ावेले हो... महिलाएं गाती रहीं। माहौल भक्ति से पूरे दिन सराबोर रहा। विज्ञापन



गोरखनाथ मंदिर संस्कृत विद्यापीठ के वेद विभागाध्यक्ष डॉ. रंगनाथ त्रिपाठी ने बताया कि छठ महापर्व के दूसरे दिन शनिवार को खरना का अनुष्ठान श्रद्धा और पवित्रता के साथ संपन्न हुआ। व्रती महिलाओं ने पूरे दिन उपवास रखा। शाम को स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए और विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। इसके बाद भगवान सूर्य और छठी मइया को गुड़ से बनी खीर, रोटी और अन्य प्रसाद अर्पित किया। पूजा के बाद व्रतियों ने प्रसाद ग्रहण कर खरना का व्रत पूरा किया। प्रसाद परिवार के अन्य सदस्यों और परिचितों में भी वितरित किया गया। खरना के बाद ही 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हुआ। इसके लिए नदी, तालाब और विभिन्न छठ घाटों पर श्रद्धालु पहुंचेंगे। सोमवार सुबह 6:37 बजे उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रती महिलाएं पारण करेंगी। शनिवार को घरों में छठ की तैयारी करते समय छठ गीत जोड़े-जोड़े फलवा... सुरुज देव घटवा पे, तिवई चढ़ावेले हो... महिलाएं गाती रहीं। माहौल भक्ति से पूरे दिन सराबोर रहा।गोरखनाथ मंदिर संस्कृत विद्यापीठ के वेद विभागाध्यक्ष डॉ. रंगनाथ त्रिपाठी ने बताया कि छठ महापर्व के दूसरे दिन शनिवार को खरना का अनुष्ठान श्रद्धा और पवित्रता के साथ संपन्न हुआ। व्रती महिलाओं ने पूरे दिन उपवास रखा। शाम को स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए और विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। इसके बाद भगवान सूर्य और छठी मइया को गुड़ से बनी खीर, रोटी और अन्य प्रसाद अर्पित किया। पूजा के बाद व्रतियों ने प्रसाद ग्रहण कर खरना का व्रत पूरा किया। प्रसाद परिवार के अन्य सदस्यों और परिचितों में भी वितरित किया गया। खरना के बाद ही 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हुआ। विज्ञापन विज्ञापन लोक आस्था के महापर्व छठ पर शनिवार शाम खरना का प्रसाद गुड़ से बनी खीर, रोटी ग्रहण करने के बाद व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो गया। रविवार को व्रती महिलाएं दिनभर बिना अन्न-जल ग्रहण किए उपवास रखेंगी और शाम 5:24 बजे अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगी।

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सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर होगा पारण रविवार शाम को व्रती महिलाएं जल में खड़े होकर अस्ताचलगामी सूर्य को दूध और जल से अर्घ्य देंगी। इसके बाद सूप में सजाए गए मौसमी फल, ठेकुआ और चावल के आटे से बने लड्डू सहित अन्य प्रसाद सूर्यदेव और षष्ठी माता को अर्पित किए जाएंगे।





आदित्य षष्ठी पर बन रहा दुर्लभ संयोग पंडित शरद चंद्र मिश्र के अनुसार रविवार को कार्तिक शुक्ल षष्ठी और रविवार का अद्भुत संयोग बन रहा है। यह सूर्यदेव का दिन माना जाता है, इसलिए इस तिथि को आदित्य षष्ठी कहा गया है। मान्यता है कि इस दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने से सूर्य उपासना का सात गुना फल प्राप्त होता है। रविवार को सुबह से रात 12:28 बजे तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। इसके साथ ही रवियोग भी बन रहा है। दोनों योगों का एक साथ होना दुर्लभ संयोग है। इन शुभ योगों में की गई पूजा, व्रत और दान विशेष फलदायी माने जाते हैं।







घाटों से रेलवे स्टेशन तक सुरक्षा का पहरा, ड्रोन से होगी निगरानी छठ पर्व पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस-प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। घाटों और आसपास के क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरों के साथ ड्रोन से निगरानी की जाएगी। इसके अलावा सादे कपड़ों में महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों की भी तैनाती रहेगी।



रविवार शाम अस्ताचलगामी सूर्य और सोमवार सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाटों पर भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। अपराह्न तीन बजे से घाटों की ओर चारपहिया और तिपहिया वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।



यह व्यवस्था सोमवार सुबह 10 बजे तक लागू रहेगी। एसएसपी डॉ. कौस्तुभ ने शनिवार को राजघाट, गोरखनाथ मंदिर, मानसरोवर पोखरा और रामगढ़ताल स्थित छठ घाटों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, श्रद्धालुओं की आवाजाही और भीड़ प्रबंधन की स्थिति परखी। संबंधित अधिकारियों को पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए।







भारी वाहनों के लिए बदला रहेगा रास्ता यातायात पुलिस की ओर से जारी डायवर्जन प्लान के मुताविक, रविवार अपराह्न तीन से रात आठ बजे तक और सोमवार सुबह तीन से 10 बजे तक भारी वाहनों का आवागमन निर्धारित वैकल्पिक मागों से होगा। लखनऊ और संतकबीरनगर की ओर से आने वाले भारी वाहनों को नौसढ़ से बाघागाड़ा और रामनगर करजहां फोरलेन की ओर भेजा जाएगा। वाराणसी, आजमगढ़, मऊ और बड़हलगंज की ओर से आने वाले भारी वाहन बाधागाड़ा से रामनगर करजहां होकर गुजरेंगे। कुशीनगर और देवरिया की ओर से आने वाले भारी वाहनों का शहर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।