up police recuruitment : so cold that 190 women candidate did not reach to centre.

गोरखपुर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड की ओर से आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा में शनिवार को 251 महिला अभ्यर्थी पास हुईं। 26 वीं वाहिनी पीएसी परिसर में पहले दिन हुई परीक्षा में 400 अभ्यर्थी ही पहुंची थीं। 190 नहीं आईं। उन्हें एक जनवरी को दोबारा मौका दिया जाएगा। इसके अलावा नियमित रूप से जिनकी परीक्षा होनी है, वह जारी रहेगी। रविवार की सुबह सात बजे फिर अभ्यर्थियों को बुलाया गया है।

पहले दिन शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए पांच सौ महिला अभ्यर्थियों को बुलाया गया था लेकिन 400 अभ्यर्थी ही परीक्षा देने पहुंची थी। सुबह सात बजे से शुरू हुई परीक्षा में अभ्यर्थियों के मापतौल करने के साथ ही दौड़ का परीक्षण हुआ। इससे पहले अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण-पत्र चेेक किए गए। आरआई उमेश ने बताया कि पहले दिन की परीक्षा में जो अभ्यर्थी शामिल नहीं हो पाए हैं उन्हें पहली जनवरी को फिर से मौका दिया जाएगा।

रिक्त पदों पर मांगे गए थे आवेदन

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने महिला सिपाहियों की रिक्तियों को भरने के लिए वर्ष 2018 में आवेदन मांगा था। प्रदेश के विभिन्न शहरों में 11 केंद्रों पर शारीरिक दक्षता परीक्षा चल रही है।

ठंड की वजह से देरी से शुरू हुई परीक्षा

दौड़ सुबह सात बजे से ही शुरू होनी है लेकिन ठंड की वजह से दो घंटे की देरी यानी 9 बजे से यह शुरू हो पायी। प्रभारी का कहना है कि ठंड को देखते हुए ऐसा किया गया था। अभ्यर्थी अपने समय से ही पहुंचें ताकि समय से दौड़ कराई जा सके।