फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Body of young man found hanging from tree following dispute over romantic relationship.

Gorakhpur News: प्रेम संबंध के विवाद के बाद पेड़ से लटका मिला युवक का शव

Sun, 30 Aug 2026 02:34 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:34 AM IST
विज्ञापन
Body of young man found hanging from tree following dispute over romantic relationship.
- गुलरिहा इलाके का मामला, मां ने किशोरी के परिवार पर बेटे की हत्या कर शव लटकाने का लगाया आरोप
विज्ञापन

- एक सप्ताह पहले चौकी पर हुई थी पंचायत, प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने शुरू की जांच

गुलरिहा (गोरखपुर)। थाना क्षेत्र के जंगल सखनी गांव में शनिवार सुबह एक युवक का शव स्कूल के पास यूकेलिप्टस के पेड़ से लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मृतक की मां ने बेटे के प्रेम संबंध को लेकर हुए विवाद में किशोरी के परिवार पर हत्या कर शव पेड़ से लटकाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जंगल सखनी निवासी रामकिशन उर्फ कृष्णा (23) गांव के ही एक मुर्गी फार्म पर काम करता था। शनिवार सुबह चंद्रशेखर आजाद पब्लिक स्कूल के पास पेड़ से उसका शव लटका देखकर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए।
विज्ञापन

मृतक की मां सुनीता के मुताबिक, बेटे का एक किशोरी से प्रेम संबंध था। इसे लेकर करीब एक सप्ताह पहले पुलिस की मौजूदगी में जंगल डुमरी चौकी पर दोनों पक्षों के बीच पंचायत हुई थी। आरोप है कि घटना से दो दिन पहले किशोरी अपनी मां के साथ रामकिशन के घर पहुंची थी और गालीगलौज कर चली गई थी। मां ने आरोप लगाया कि किशोरी के परिवार ने कुछ रिश्तेदारों के साथ मिलकर बेटे की हत्या की और शव पेड़ से लटका दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

सीओ गोरखनाथ रवि सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed