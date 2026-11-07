Gorakhpur News: तीन दिन से लापता वृद्ध का पानी भरे गड्ढे में मिला शव

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जानकारी के अनुसार, भुआल तीन दिन पहले घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे थे। वह नशे के आदी थे। इसी वजह से परिजन को लगा कि वह कहीं गए होंगे और वापस आ जाएंगे। इस कारण परिवार की ओर से पुलिस को उनकी गुमशुदगी की सूचना भी नहीं दी गई थी।थानाध्यक्ष उरुवा श्यामदेव चौधरी ने बताया कि वृद्ध के घर से गायब होने की कोई सूचना परिजन की ओर से थाने में नहीं दी गई थी। शुक्रवार सुबह दुघरा शहीद गेट के पास पानी भरे गड्ढे में उनका शव मिलने की जानकारी हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गोरखपुर भेज दिया है। भुआल के परिवार में दो बेटे और दो बेटियां हैं। संवाद