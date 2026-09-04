Gorakhpur News: भाजपा की क्षेत्रीय कमेटी घोषित, गोरखपुर से आठ पदाधिकारी शामिल

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गोरखपुर। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपनी नई क्षेत्रीय कार्यसमिति की घोषणा कर दी है। संगठन को मजबूत करने के लिए पुरानी और अनुभवी टीम के साथ युवा चेहरों को भी तवज्जो दी गई है। खास बात यह है कि क्षेत्रीय कमेटी में गोरखपुर से आठ पदाधिकारियों को शामिल किया गया है जिससे स्थानीय कार्यकर्ताओं में उत्साह है।क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय ने अपनी टीम में 39 पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। इसमें 10 उपाध्यक्ष, चार महामंत्री और 10 मंत्री शामिल हैं। इसके अलावा 15 लोगों को क्षेत्रीय कार्यसमिति का सदस्य बनाया गया है। क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पद पर राधेश्याम पांडेय, संजीव राय, हरिचरण कुशवाहा, रणजीत राय, अरजीत सिंह, युधिष्ठिर सिंह, राजेश गुप्ता, कृष्ण गोपाल जायसवाल, जयप्रकाश शाही और राजेंद्र प्रसाद पांडेय को जिम्मेदारी मिली है। क्षेत्रीय महामंत्री पद की जिम्मेदारी डॉ. सत्येंद्र सिन्हा, डॉ. बच्चा पांडेय नवीन, भास्कर निषाद और राहुल श्रीवास्तव को सौंपी गई है। क्षेत्रीय मंत्री के रूप में रणविजय चौहान, राजेश पाल चौधरी, हरिकेश गुप्ता, कन्हैया पासवान, डॉ. बब्बू प्रसाद बेलदार, वैभव पांडेय, सिद्धार्थ शंकर पांडेय, ध्रुव श्रीवास्तव, सुनीता अग्रहरी और बृजेश राम त्रिपाठी को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा सुनील गुप्ता, अनिल कुमार श्रीवास्तव, सेतुभान राय, लालजी त्रिपाठी, सज्जनमणि त्रिपाठी, सिद्धार्थ शंकर मिश्र, शिवसागर तिवारी, नेहामणि आर्य, मनीष सिंह, श्रीकृष्ण सिंह किशन, अंबुज शाही, रामपाल सिंह, डॉ. आरडी सिंह, नवनीत नंदन मिश्र और अंशुमान जायसवाल को क्षेत्रीय कार्यसमिति का सदस्य बनाया गया है।