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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   BJP Backward Classes Morcha announces district working committee

Gorakhpur News: भाजपा पिछड़ा मोर्चा ने जिला कार्यसमिति घोषित

Tue, 03 Nov 2026 02:57 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:57 AM IST
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BJP Backward Classes Morcha announces district working committee
गोरखपुर। भाजपा महानगर अध्यक्ष रमेश प्रताप गुप्ता की संस्तुति पर पिछड़ा मोर्चा महानगर अध्यक्ष संतोष राजभर ने जिला कार्यसमिति घोषित की है। इस नई कार्यसमिति में विभिन्न पदों पर पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है।
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कार्यसमिति में आठ जिला उपाध्यक्ष, तीन जिला महामंत्री और आठ जिला मंत्री नियुक्त किए गए हैं। राहुल गुप्ता, शैलेश यादव, प्रशांत गौड़ और राकेश निषाद को प्रमुख पदों पर जिम्मेदारी मिली है। चंद्रशेखर चौहान को जिला कोषाध्यक्ष और उमेशचंद्र वर्मा को जिला सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है।
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मुकेश जायसवाल जिला कार्यालय प्रमुख और प्रमोद कुमार मद्धेशिया जिला सह कार्यालय प्रमुख होंगे। मंजेश यादव जिला मीडिया संयोजक, अमन वर्मा सोशल मीडिया संयोजक और गणेश जायसवाल आईटी संयोजक बनाए गए हैं। जितेंद्र जायसवाल, अजय निषाद और अजय कुमार गुप्ता को सह संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अतिरिक्त, आठ सदस्यों को भी कार्यसमिति में शामिल किया गया है।
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