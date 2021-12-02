Gorakhpur News: बीसी राय फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए आर्यन का चयन

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गोरखपुर। शहर के फुटबॉलर आर्यन निषाद का चयन तेलंगाना फुटबॉल संघ की ओर से अंडर-19 बीसी राय फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए हुआ है। आर्यन महाराणा प्रताप फुटबॉल अकादमी के पूर्व खिलाड़ी हैं। मधवापुर कॉलोनी निवासी मनोज निषाद के पुत्र आर्यन ने महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में संचालित महाराणा प्रताप फुटबॉल अकादमी और रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में फुटबॉल का प्रशिक्षण लिया। कुछ वर्ष पहले उनका चयन स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई के लिए हुआ था। वहां खेल की बारीकियां सीखने के बाद उनका चयन तेलंगाना के डेक्कन एफसी फुटबॉल क्लब में हुआ। आर्यन के चाचा धर्मेंद्र निषाद भी राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉलर रहे हैं। आर्यन के चयन पर गोरखपुर फुटबॉल संघ के अध्यक्ष उपेंद्र मणि त्रिपाठी, सचिव हमजा खान, एनपी गौड़ और कोच संतोष कुमार सिंह व विशाल कुमार बिष्ट ने शुभकामनाएं दीं।