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Gorakhpur News: साबरमती-मुजफ्फरपुर के बीच दो फेरे लगाएगी अनारक्षित विशेष ट्रेन

Sat, 07 Nov 2026 02:53 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:53 AM IST
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An unreserved special train will make two round trips between Sabarmati and Muzaffarpur.
गोरखपुर। त्योहारों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने साबरमती और मुजफ्फरपुर के बीच दो फेरों के लिए अनारक्षित त्योहार विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ट्रेन संख्या 09473 साबरमती-मुजफ्फरपुर विशेष ट्रेन सात और 14 नवंबर को साबरमती से शाम सात बजे रवाना होगी। यह तीसरे दिन सुबह 4:30 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी।
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वापसी में ट्रेन संख्या 09474 मुजफ्फरपुर-साबरमती विशेष ट्रेन नौ और 16 नवंबर को सुबह 7:30 बजे रवाना होगी और अगले दिन शाम पांच बजे साबरमती पहुंचेगी। दोनों दिशाओं में ट्रेन बलिया, सुरेमनपुर, छपरा, सोनपुर और हाजीपुर सहित निर्धारित स्टेशनों पर ठहरेगी। ट्रेन में शयनयान और सामान्य द्वितीय श्रेणी के 22 कोच तथा दो एसएलआरडी कोच सहित कुल 24 कोच लगाए जाएंगे। इससे गोरखपुर क्षेत्र के यात्रियों को भी आवागमन में सुविधा मिलेगी।
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