फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   An event will be organized by the Premchand Sahitya Sansthan and Sakhi magazine on September 19 and 20.

Gorakhpur News: प्रो. परमानंद श्रीवास्तव के साहित्यिक योगदान पर चर्चा करेंगे देश भर के साहित्यकार

Sun, 13 Sep 2026 02:40 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:40 AM IST
विज्ञापन
An event will be organized by the Premchand Sahitya Sansthan and Sakhi magazine on September 19 and 20.
गोरखपुर। हिंदी साहित्य के आलोचक-साहित्यकार प्रो. परमानंद श्रीवास्तव की स्मृति और उनके साहित्यिक अवदान पर केंद्रित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी ‘परमानंद श्रीवास्तव : महत्व और अवदान’ का आयोजन 19-20 सितंबर को किया गया है। प्रेमचंद साहित्य संस्थान और साखी पत्रिका की ओर से राजकीय बौद्ध संग्रहालय में होने वाली इस संगोष्ठी में देश के जाने माने साहित्यकार भाग लेंगे।
विज्ञापन


यह जानकारी प्रेमचंद साहित्य संस्थान के निदेशक प्रो सदानंद शाही ने दी। उन्होंने बताया कि संगोष्ठी में भाग लेने के लिए प्रो शम्भूनाथ (कोलकाता), प्रो अरुण कमल (पटना), प्रो दुर्गा प्रसाद गुप्त (दिल्ली), प्रो प्रणय कृष्ण (प्रयागराज), प्रो अनामिका (दिल्ली), सुश्री अलका सरावगी (कोलकाता), डा निशांत (आसनसोल), अष्टभुजा शुक्ल (बस्ती), स्वप्निल श्रीवास्तव, प्रो रघुवंश मणि व डॉ विशाल श्रीवास्तव (फैजाबाद), अखिलेश (लखनऊ), जितेन्द्र श्रीवास्तव ( दिल्ली), रबीन्द्रनाथ श्रीवास्तव परिचय दास, ए अरविदाक्षन सहित कई विद्वानों को आमंत्रित किया गया है।
विज्ञापन

प्रो. परमानंद ने आलोचना पत्रिका का संपादन किया। साखी पत्रिका और प्रेमचंद साहित्य संस्थान से वे लगातार जुड़े रहे। अपने साहित्य योगदान के लिए उन्हें बहुत से सम्मान और पुरस्कार भी प्राप्त हुए जिनमें व्यास सम्मान, भारत भारती सम्मान और रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार प्रमुख हैं। वे गोरखपुर के साहित्य प्रेमियों के अत्यंत गहरे, अंतरंग और प्रगाढ़ संबंध रहे हैं। उन्होंने गोरखपुर की साहित्यिक धरा को जो ऊर्जा और पहचान दी, उसे अक्षुण्ण रखना हम सभी का सामूहिक दायित्व है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed