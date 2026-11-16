Gorakhpur News: एमएमएमयूटी में जुटेंगे पुरातन छात्र, दो दिन सजेगी यादों की महफिल

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दो दिवसीय आयोजन में देश-विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों, उद्योगों और प्रशासनिक सेवाओं में कार्यरत विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र एक मंच पर जुटेंगे। समारोह में पुरानी यादें साझा करने के साथ ही पूर्व छात्रों को विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा विश्वविद्यालय के विकास में उनकी भागीदारी बढ़ाने, शोध, नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने तथा उद्योगों से सहयोग के नए अवसर तलाशने पर भी जोर रहेगा। वर्तमान विद्यार्थियों को पुरातन छात्रों के अनुभवों से जोड़ना भी आयोजन का प्रमुख उद्देश्य है।शोभायात्रा से होगी शुरुआत, दूसरे दिन क्रिकेट मैचआयोजन की तैयारियों को लेकर कुलपति ने विभिन्न समितियों को अतिथियों के स्वागत, प्रतिभागियों की सुविधाओं और कार्यक्रमों के सुचारु संचालन की व्यवस्थाएं समय से पूरी करने के निर्देश दिए हैं। पहले दिन पूर्व छात्र विश्वविद्यालय के पुराने प्रशासनिक भवन से शोभायात्रा निकालेंगे। यह यात्रा मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा तक पहुंचेगी, जहां माल्यार्पण किया जाएगा। इसके बाद विभागों का भ्रमण, पुरातन छात्र संघ की वार्षिक बैठक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। दूसरे दिन विश्वविद्यालय परिसर स्थित शहीद बंधु सिंह स्टेडियम में पूर्व छात्रों के बीच क्रिकेट मैच आयोजित किया जाएगा।कोटएलुमनी मीट को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कुलपति ने सभी समितियों को आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूरी करने के निर्देश दिए हैं। आयोजन के माध्यम से पूर्व छात्रों को विश्वविद्यालय से जोड़ने के साथ उनके अनुभवों और उपलब्धियों का लाभ वर्तमान विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।-प्रो. बीके पांडेय, अधिष्ठाता, एलुमनी रिलेशन, एमएमएमयूटी