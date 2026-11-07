Gorakhpur News: पेट्रोल कम भरने के विवाद में मारपीट

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जानकारी के अनुसार, भावनबारी निवासी अरुण और अर्जुन शुक्रवार सुबह बाइक से पेट्रोल भरवाने पहुंचे थे। अरुण का आरोप है कि उन्होंने पेट्रोल के लिए 210 रुपये का ऑनलाइन भुगतान किया था।इसी दौरान एक अन्य बाइक सवार ने 110 रुपये का पेट्रोल भरवाने के लिए नकद भुगतान किया। आरोप है कि पंपकर्मी गोलू ने अरुण की बाइक में 210 रुपये के बजाय 110 रुपये का ही पेट्रोल भरा। इसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया।विवाद बढ़ने पर पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने डायल 112 पर सूचना दी। पुलिस के पहुंचने तक दोनों पक्षों के कई लोग मौके पर जुट गए थे। सीओ कैंपियरगंज अनुराग सिंह ने बताया कि दो युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। संवाद