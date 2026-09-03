Gorakhpur News: मायके पहुंचकर महिला से मारपीट, हत्या की कोशिश का आरोप

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सिकरीगंज क्षेत्र के एक गांव निवासी सीता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी शादी वर्ष 2017 में संतकबीरनगर जिले के घनघटा थाना क्षेत्र के घोरांगे गांव निवासी देवकी से हुई थी। वर्ष 2019 में पेंटिंग का काम करते समय ऊंचाई से गिरने के कारण पति की मौत हो गई थी। उसकी दो बेटियां हैं।महिला के अनुसार, पति की मौत के बाद वह अपनी सास के साथ रहकर बेटियों का पालन-पोषण कर रही थी। आरोप है कि इसके बाद ननद और उसका पति उसे और उसकी बेटियों को मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान करने लगे। इससे परेशान होकर वह बच्चों के साथ अपने मायके इसरौली में रहने लगी। पीड़िता का आरोप है कि एक सितंबर को ननदोई चाकू लेकर उसके मायके पहुंचा। वहां उसने मारपीट की और चाकू से जान से मारने की कोशिश की। महिला ने पुलिस से मामले की जांच कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है। सीओ खजनी दीपांशी राठौर ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।