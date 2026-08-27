Gorakhpur News: वायुसेना प्रमुख आज गोरखपुर में जेन-जी व अल्फा से करेंगे संवाद
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:43 AM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:43 AM IST
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गोरखपुर/लखनऊ। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह बृहस्पतिवार को पीपीगंज के साखी माथाबारी गांव में जेन-जी और जेन अल्फा से संवाद करेंगे। वह इनके अलावा ग्रामीणों, अग्निवीरों से भी बात करेंगे और उनके जीवन, जरूरतों, आकांक्षाओं और चुनौतियों के बारे में जानेंगे।
वायुसेना प्रमुख सुबह गोरखपुर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे और सड़क मार्ग से सुबह 10:30 बजे माथाबारी गांव पहुंचेंगे। उनके साथ पत्नी सरिता भी रहेंगी। गोरखपुर के किसी दूरस्थ गांव में वायु सेना प्रमुख का यह भ्रमण एक विशेष अवसर है। इस दौरे पर वह गांव के लोगों की जिंदगी को करीब से समझेंगे। उनसे संवाद कर उनकी जरूरतों और समस्याओं को सुनेंगे और युवाओं का अपने भविष्य को लेकर क्या सपना है यह जानने का प्रयास करेंगे।
वायु सेना प्रमुख रामाश्रय ग्राम विकास संस्थान, साखी माथाबारी का भी दौरा करेंगे। वे संस्थान से जुड़े लोगों से बातचीत कर समाज के विकास, जनकल्याण और आत्मनिर्भरता के लिए किए जा रहे उनके कामकाज की जानकारी लेंगे। इसके बाद वायुसेना प्रमुख सरस्वती गुरुकुल जाएंगे। वहां विद्यार्थियों-शिक्षकों से संवाद करेंगे। बच्चों को शिक्षा, अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे।
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वायुसेना प्रमुख सुबह गोरखपुर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे और सड़क मार्ग से सुबह 10:30 बजे माथाबारी गांव पहुंचेंगे। उनके साथ पत्नी सरिता भी रहेंगी। गोरखपुर के किसी दूरस्थ गांव में वायु सेना प्रमुख का यह भ्रमण एक विशेष अवसर है। इस दौरे पर वह गांव के लोगों की जिंदगी को करीब से समझेंगे। उनसे संवाद कर उनकी जरूरतों और समस्याओं को सुनेंगे और युवाओं का अपने भविष्य को लेकर क्या सपना है यह जानने का प्रयास करेंगे।
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वायु सेना प्रमुख रामाश्रय ग्राम विकास संस्थान, साखी माथाबारी का भी दौरा करेंगे। वे संस्थान से जुड़े लोगों से बातचीत कर समाज के विकास, जनकल्याण और आत्मनिर्भरता के लिए किए जा रहे उनके कामकाज की जानकारी लेंगे। इसके बाद वायुसेना प्रमुख सरस्वती गुरुकुल जाएंगे। वहां विद्यार्थियों-शिक्षकों से संवाद करेंगे। बच्चों को शिक्षा, अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे।
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