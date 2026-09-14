एम्स : स्वास्थ्य शिविर में 100 से अधिक ग्रामीणों की जांची गई सेहत

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शिविर में सामान्य प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ उच्च रक्तचाप और मधुमेह की स्क्रीनिंग की गई। इसके अलावा बच्चों, दांतों और आंखों से जुड़ी समस्याओं के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध कराया गया। ग्रामीणों को संतुलित एवं पौष्टिक आहार, स्वस्थ खान-पान की आदतों और नियमित स्वास्थ्य जांच के महत्व के बारे में भी जानकारी दी गई।एम्स गोरखपुर की कार्यकारी निदेशक एवं सीईओ डॉ. विभा दत्ता ने कहा कि एम्स ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉ. आनंद मोहन दीक्षित ने कहा कि समय पर स्वास्थ्य जांच और रोगों की पहचान से गंभीर बीमारियों को काफी हद तक रोका जा सकता है।इस अवसर पर डॉ. प्रदीप खरया और डॉ. राम शंकर रथ ने पोषण एवं संतुलित आहार के बारे में जानकारी दी। डॉ. सुकन्या मजूमदार, डॉ. रामप्रकाश, डॉ. प्रज्ज्वल, रवि मौजूद रहे।