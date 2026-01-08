Gorakhpur News: व्यापारी की मौत के बाद कर्मचारी ने हड़पे रुपये, अब पत्नी पर बना रहा शादी का दबाव
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 03:00 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 03:00 AM IST
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कैंट थाना क्षेत्र का मामला, कर्मचारी पर 35 लाख रुपये हड़पने का आरोप
सीओ कैंट योगेंद्र सिंह कर रहे जांच, खंगाले जा रहे बैंक रिकॉर्ड
अमर उजाला ब्यूरो
गोरखपुर। कैंसर से सीमेंट कारोबारी की मौत के बाद उनकी पत्नी ने अपने ही कर्मचारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का कहना है कि पति की मौत के बाद आरोपी ने कारोबार से जुड़े करीब 35 लाख रुपये हड़प लिए। अब रुपये लौटाने के बजाय उनसे शादी करने का दबाव बना रहा है।
महिला ने बताया कि उनके पति गंभीर बीमारी के दौरान कारोबार की जिम्मेदारी आरोपी कर्मचारी पर छोड़ गए थे। आरोपी ने विश्वास का गलत फायदा उठाकर अलग-अलग खातों और लेनदेन के जरिये 35 लाख रुपये अपने पास रख लिए। जब महिला ने रुपये का हिसाब मांगा तो आरोपी ने टालमटोल शुरू कर दी। बाद में धमकी दी कि रुपये लौटाने के लिए उसे उससे शादी करनी होगी। पीड़िता ने बताया कि आरोपी पहले से शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। इसके बावजूद वह लगातार मानसिक दबाव डाल रहा है।
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महिला का कहना है कि पति की मौत से पहले ही वह टूट चुकी है और अब इस तरह की मानसिक प्रताड़ना ने उसकी स्थिति और बिगाड़ दी है। इस संबंध में सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया कि महिला की शिकायत मिली है। मामले में जांच शुरू कर दी गई है। बैंक रिकॉर्ड और लेन-देन से जुड़े दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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