Gorakhpur News: सीट कब्जा करने वाले कुलियों पर होगी कार्रवाई

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

रेलवे स्टेशन पर इस समय 183 कुली कार्यरत हैं। रेलवे की ओर से उन्हें वर्दी, रहने की जगह सहित अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं। इसके बावजूद कुछ कुलियों पर यात्रियों से सीट के नाम पर वसूली करने के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं। पिछले तीन वर्षों में कुलियों के खिलाफ 213 मामले सामने आए हैं। वर्ष 2024 में 71, वर्ष 2025 में 74 और वर्ष 2026 में अब तक 68 मामले दर्ज किए गए हैं।हाल ही में 24 अगस्त को भी एक यात्री से सीट कब्जाने को लेकर विवाद का मामला आरपीएफ ने दर्ज किया था। मामलों को गंभीरता से लेते हुए शनिवार को स्टेशन निदेशक रतनदीप गुप्ता ने बैठक की। आरपीएफ ने आरोपित कुलियों के लाइसेंस रद्द करने की संस्तुति करते हुए स्टेशन निदेशक को पत्र भेजा है। अब शिकायतों और मामलों की जांच के आधार पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों से किसी भी तरह की अवैध वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी।कोटमामला संज्ञान में आया है। कुलियों को बुलाकर बैठक कर वार्ता की गई है। जो भी इस तरह का काम करते है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।रतनदीप गुप्ता, स्टेशन डायरेक्टर