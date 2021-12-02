Gorakhpur News: रंग-बिरंगी रोशनी से सजी गोरक्षनगरी... आज दीपों से रोशन होंगे घर-आंगन

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- शाम 5:37 से 7:34 बजे तक वृषभ लग्न में महालक्ष्मी पूजन का विशेष शुभ मुहूर्त- रात 8:10 से 10:50 बजे तक निशीथ और 10:50 से 1:31 बजे तक महानिशीथ काल में भी होगी पूजागोरखपुर। रंग-बिरंगी रोशनी से शहर जगमगा उठा है। रविवार को घरों और प्रतिष्ठानों में दीप जलाकर दिवाली मनाई जाएगी। शाम को लक्ष्मी-गणेश पूजन के बाद आतिशबाजी होगी। शाम 5:37 से 7:34 बजे तक वृषभ लग्न में महालक्ष्मी पूजन का विशेष शुभ मुहूर्त है।गोरखनाथ मंदिर संस्कृत विद्यापीठ के वेद विभागाध्यक्ष डॉ. रंगनाथ त्रिपाठी ने बताया कि दिवाली पर महालक्ष्मी पूजन के लिए प्रदोष, निशीथ और महानिशीथ काल विशेष शुभ माने गए हैं। गोरखपुर में रविवार को सूर्यास्त शाम 5:28 बजे होगा। इसके बाद रात 8:09 बजे तक प्रदोष काल रहेगा। शाम 5:37 से 7:34 बजे तक वृषभ लग्न रहेगा। इस दौरान लक्ष्मी-गणेश पूजन, कुबेर पूजा और बहीखाता पूजन करना विशेष शुभ होगा। उन्होंने बताया कि रात 8:10 से 10:50 बजे तक निशीथ काल रहेगा। इसमें श्रीसूक्त, कनकधारा स्तोत्र और लक्ष्मी मंत्र का जप करना फलदायी माना गया है। इसके बाद रात 10:50 बजे से देर रात 1:31 बजे तक महानिशीथ काल रहेगा। इस दौरान महालक्ष्मी पूजन के साथ काली उपासना, हवन और विशेष अनुष्ठान किए जा सकते हैं।गोरखनाथ संस्कृत विद्यापीठ के ज्योतिष विभागाध्यक्ष डॉ. दिग्विजय शुक्ल ने बताया कि दिवाली पर स्थिर लग्न में महालक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है। वृषभ और सिंह स्थिर लग्न हैं। मान्यता है कि स्थिर लग्न में पूजा करने से घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। रात 12:05 से 2:19 बजे तक सिंह लग्न भी रहेगा। इस दिन भगवान गणेश, महालक्ष्मी, महाकाली और कुबेर के पूजन के साथ घरों और प्रतिष्ठानों में दीपदान करना चाहिए।छोटी दिवाली पर जला यम के नाम का दीपगोरखपुर। शनिवार को छोटी दिवाली पर शहर में उत्साह का माहौल रहा। लोगों ने घरों की साफ-सफाई और सजावट के बाद शाम को दीप जलाए। मान्यता के अनुसार, इस दिन घर के बाहर दक्षिण दिशा में यमराज के नाम का दीप जलाया जाता है। इसे यम दीपदान कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि यमराज के निमित्त दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है। लोगों ने घरों के मुख्य द्वार पर दीप जलाकर छोटी दिवाली मनाई।