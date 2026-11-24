बताया गया कि सुबह दीपक किसी काम से छत पर गए थे। इसी दौरान मकान के बरजे से कुछ दूरी पर गुजर रहे हाईटेंशन तार की चपेट में आ गए। करंट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दीपक दो भाइयों में बड़े थे और अविवाहित थे। सीओ गोला दरवेश कुमार ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसके साथ ही परिजन को सूचना दे दी गई है।