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गोरखपुर: टोल बचाने के लिए गांव में घुसा 20 टन सरिया लदा डीसीएम, सड़क धंसते ही पोखरे में पलटा; बाल-बाल बचा चालक

Sun, 01 Nov 2026 12:09 PM IST
अनुराग रंजन अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर Published by: अनुराग रंजन Updated Sun, 01 Nov 2026 12:09 PM IST
सार

हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने वाहन मालिक से क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराने की मांग की। उनका कहना था कि भारी वाहनों के आवागमन से गांव की सड़क को नुकसान पहुंचा है।

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20 Tonne Saria Laden Truck Overturns into Pond After Road Caves In Driver Escapes
जगतबेला में पलटा डीसीएम - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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जगतबेला में टोल टैक्स बचाने के चक्कर में गांव के रास्ते से गुजर रहा करीब 20 टन सरिया लदा डीसीएम शनिवार की देर रात हादसे का शिकार हो गया। शेरपुर चमराह गांव में शंकर जी के मंदिर के पास भारी वजन के चलते सीसी रोड धंस गई। इससे अनियंत्रित हुआ डीसीएम सड़क किनारे पोखरे में पलट गया। हादसे में चालक बाल-बाल बच गया, जबकि सड़क भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।
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महराजगंज जा रहा था डीसीएम

20 Tonne Saria Laden Truck Overturns into Pond After Road Caves In Driver Escapes
महराजगंज जा रहा था डीसीएम - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
जानकारी के मुताबिक, डीसीएम संख्या यूपी 58 एटी 9411 सहजनवा से करीब 20 टन सरिया लादकर परतावल, महराजगंज जा रहा था। शनिवार की देर रात करीब 2:30 बजे चालक टोल प्लाजा से बचने के लिए कुसहरा के पास फोरलेन से उतरकर शेरपुर चमराह गांव के रास्ते निकल रहा था। इसी दौरान गांव में शंकर जी के मंदिर के पास भारी वजन के कारण सीसी रोड धंस गई और डीसीएम अनियंत्रित होकर पोखरे में पलट गया।

 
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हादसे के बाद मौके पर पहुंचे लोग - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
हादसे के बाद जुटी ग्रामीणों की भीड़
हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने वाहन मालिक से क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराने की मांग की। उनका कहना था कि भारी वाहनों के आवागमन से गांव की सड़क को नुकसान पहुंचा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि जब तक सड़क की मरम्मत नहीं कराई जाएगी, तब तक डीसीएम को मौके से हटाने नहीं दिया जाएगा।
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