{"_id":"6ae6dd9809c76ebd0003122f","slug":"20-tonne-saria-laden-truck-overturns-into-pond-after-road-caves-in-driver-escapes-2026-11-01","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"गोरखपुर: टोल बचाने के लिए गांव में घुसा 20 टन सरिया लदा डीसीएम, सड़क धंसते ही पोखरे में पलटा; बाल-बाल बचा चालक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन

जगतबेला में टोल टैक्स बचाने के चक्कर में गांव के रास्ते से गुजर रहा करीब 20 टन सरिया लदा डीसीएम शनिवार की देर रात हादसे का शिकार हो गया। शेरपुर चमराह गांव में शंकर जी के मंदिर के पास भारी वजन के चलते सीसी रोड धंस गई। इससे अनियंत्रित हुआ डीसीएम सड़क किनारे पोखरे में पलट गया। हादसे में चालक बाल-बाल बच गया, जबकि सड़क भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

Trending Videos

महराजगंज जा रहा था डीसीएम जानकारी के मुताबिक, डीसीएम संख्या यूपी 58 एटी 9411 सहजनवा से करीब 20 टन सरिया लादकर परतावल, महराजगंज जा रहा था। शनिवार की देर रात करीब 2:30 बजे चालक टोल प्लाजा से बचने के लिए कुसहरा के पास फोरलेन से उतरकर शेरपुर चमराह गांव के रास्ते निकल रहा था। इसी दौरान गांव में शंकर जी के मंदिर के पास भारी वजन के कारण सीसी रोड धंस गई और डीसीएम अनियंत्रित होकर पोखरे में पलट गया।





विज्ञापन

विज्ञापन