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- एनडीआरएफ और गोताखोरों ने देर शाम तक चलाया तलाशी अभियान, नहीं लगा सुराग- 10 वर्षों से बेटे की सलामती के लिए छठ व्रत करते हैं परिजनभगवानपुर। रोहिन नदी के मछरिहा घाट पर सोमवार सुबह छठ पूजा के दौरान स्नान करते समय 10 वर्षीय प्रियांशु निषाद संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। नदी में डूबने की आशंका पर पुलिस, एनडीआरएफ और गोताखोरों ने तलाश शुरू की, लेकिन देर शाम तक उसका पता नहीं चल सका। नदी किनारे उसकी चप्पल मिलने से परिजन की चिंता बढ़ गई।महराजगंज जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के चेहरी टोला कोल्हुआ जोत निवासी दीपनारायण निषाद का बेटा प्रियांशु शनिवार को माता-पिता के साथ अपने ननिहाल पीपीगंज क्षेत्र के मखनहा टोला गुलरिहा निवासी श्यामसुंदर निषाद के घर आया था। परिजन दस वर्षों से बेटे की सलामती के लिए छठ व्रत करते आ रहे हैं। सोमवार सुबह करीब पांच बजे प्रियांशु माता-पिता के साथ मछरिहा घाट पर पूजा करने पहुंचा था। सुबह नौ बजे वह बच्चों के साथ नदी में स्नान करने लगा। इसी दौरान पुलिस ने सभी बच्चों को नदी से बाहर निकलने के लिए कहा। बच्चे बाहर आ गए, लेकिन प्रियांशु का पता नहीं चला।सूचना पर पहुंची पीपीगंज पुलिस ने एनडीआरएफ और गोताखोरों की मदद से तलाश शुरू कराई। पिता दीपनारायण ने पुलिस को तहरीर दी है। देर शाम तक एसडीएम आलोक रंजन सिंह, सीओ अनुराग सिंह, नायब तहसीलदार भारतेन्दु राव और थाना प्रभारी राकेश रोशन सिंह मौके पर मौजूद रहकर तलाशी अभियान की निगरानी करते रहे।