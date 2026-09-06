फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   10 trains affected by work at Ghaghra Ghat.

Gorakhpur News: घाघरा घाट में काम से 10 ट्रेनें प्रभावित

Sun, 06 Sep 2026 02:26 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Sun, 06 Sep 2026 02:26 AM IST
विज्ञापन
10 trains affected by work at Ghaghra Ghat.
गोरखपुर। लखनऊ मंडल के घाघरा घाट रेलवे स्टेशन पर इंजीनियरिंग कार्य के चलते प्री-नॉन इंटरलॉक और नॉन इंटरलॉक कार्य किया जाएगा। इसके कारण छह से 11 सितंबर के बीच कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव रहेगा। रेलवे प्रशासन ने ट्रेनों के पुनर्निर्धारण और नियंत्रण की जानकारी जारी की है।
विज्ञापन


पुनर्निर्धारित होकर चलने वाली ट्रेनें
चंडीगढ़ से छह और नाै सितंबर को चलने वाली 15904 चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस दो घंटे पुनर्निर्धारित होगी। गोरखपुर से सात सितंबर को चलने वाली 22423 गोरखपुर-अमृतसर एक्सप्रेस एक घंटे 40 मिनट और बलरामपुर से 10 सितंबर को चलने वाली 22200 बलरामपुर-ग्वालियर एक्सप्रेस एक घंटे 15 मिनट पुनर्निर्धारित होगी। अमृतसर से सात सितंबर को चलने वाली 15532 अमृतसर-सहरसा एक्सप्रेस दो घंटे, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से 10 सितंबर को चलने वाली 12598 गोरखपुर एक्सप्रेस एक घंटे 15 मिनट और साबरमती से 10 सितंबर को चलने वाली 19409 साबरमती-गोरखपुर एक्सप्रेस दो घंटे पुनर्निर्धारित होगी।
विज्ञापन


मार्ग में नियंत्रित रहेंगी ये ट्रेनें
कटिहार से आठ सितंबर को चलने वाली 09190 कटिहार-मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस मार्ग में एक घंटे 15 मिनट नियंत्रित होगी। ओखा से छह सितंबर को चलने वाली 15046 ओखा-गोरखपुर एक्सप्रेस और यशवंतपुर से नाै सितंबर को चलने वाली 22534 यशवंतपुर-गोरखपुर एक्सप्रेस मार्ग में 45-45 मिनट नियंत्रित की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


सवारी गाड़ी भी प्रभावित रहेगी
गोंडा से सात से 11 सितंबर तक चलने वाली 55091 गोंडा-सीतापुर सिटी सवारी गाड़ी साढ़े तीन घंटे पुनर्निर्धारित होकर चलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed