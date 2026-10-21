हेयर केयर टिप्स: जड़ों में या बालों पर कहां लगाना चाहिए कंडीशनर? इस्तेमाल करते समय इन बातों का रखें ध्यान

How To Apply Conditioner To Hair: बालों की सही देखभाल के लिए सिर्फ शैम्पू करना ही काफी नहीं है, बल्कि उन्हें नमी और पोषण देना भी जरूरी होता है। शैम्पू बालों से गंदगी, धूल-मिट्टी और अतिरिक्त तेल को साफ करता है, लेकिन इसके बाद बाल रूखे और उलझे हुए महसूस हो सकते हैं। ऐसे में कंडीशनर बालों की नमी बनाए रखने, उन्हें मुलायम बनाने और आसानी से सुलझाने में मदद करता है। जिस तरह त्वचा को हाइड्रेट रखने के लिए मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह बालों की देखभाल में कंडीशनर की भी अहम भूमिका होती है। हालांकि, इसका सही फायदा पाने के लिए यह जानना जरूरी है कि इसे बालों में कहां और किस तरह लगाना चाहिए।

बालों को मुलायम और चमकदार बनाने के लिए कंडीशनर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका सही तरीके और सही मात्रा में उपयोग करना भी जरूरी है। अक्सर लोग बेहतर परिणाम पाने के लिए बालों में जरूरत से ज्यादा कंडीशनर लगा लेते हैं, जबकि ऐसा करना बालों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। अधिक मात्रा में कंडीशनर लगाने से बाल भारी, चिपचिपे और बेजान नजर आ सकते हैं। ऐसे में बालों की लंबाई, घनेपन और जरूरत के अनुसार ही कंडीशनर का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि बाल मुलायम बने रहें और उनमें चिपचिपापन भी न आए।

विज्ञापन

कंडीशनर हमेशा बालों की लंबाई और सिरों पर लगाना चाहिए। कंडीशनर लगाते समय जो गलती हम सबसे ज्यादा करते हैं वह है इसे बालों की जड़ों में लगाना। त्वचा से संबंधित विशेषज्ञों का कहना है कि बालों के मध्य भाग से लेकर सिरे तक ही कंडीशनर लगाना सही रहता है। जड़ों को मजबूती देने और वहां के रूखेपन को खत्म करने के लिए तेल का प्रयोग करें। कंडीशनर को जड़ों मे लगाने से कोई लाभ नहीं मिलता है।

विज्ञापन

विज्ञापन

हेयर केयर टिप्स:

कंडीशनर लगाने के सही तरीके के साथ यह जानना भी जरूरी है कि इसे बालों में कितनी देर तक लगाकर रखना चाहिए। अक्सर लोग इसे लगाते ही धो लेते हैं, जबकि कुछ लोग लंबे समय तक बालों में लगा छोड़ देते हैं। दोनों ही स्थितियों में सही तरीका जानना जरूरी है। आमतौर पर कंडीशनर को बालों में लगाने के बाद पैक पर दिए गए निर्देशों के अनुसार कुछ मिनट तक छोड़ना चाहिए, ताकि वह बालों को मुलायम बनाने और उलझन कम करने में मदद कर सके। इसके बाद बालों को पानी से अच्छी तरह धो लें, ताकि कंडीशनर के अवशेष बालों में न रह जाएं।





बालों में कंडीशनर लगाने का सही तरीका

बालों में कंडीशनर लगाने के लिए सबसे पहले शैम्पू से अच्छी तरह सफाई करें और अतिरिक्त पानी को हाथों से हल्के-हल्के निचोड़ लें। इसके बाद हथेलियों पर थोड़ी मात्रा में कंडीशनर लेकर बालों की मध्य लंबाई से सिरों तक लगाएं। इस दौरान बालों को जोर से रगड़ने या खींचने से बचें, क्योंकि गीले बाल अधिक नाजुक होते हैं और आसानी से टूट सकते हैं। कंडीशनर को उत्पाद पर दिए गए निर्देशों के अनुसार कुछ मिनट तक लगा रहने दें। इसके बाद बालों को साफ पानी से अच्छी तरह धो लें और तौलिए से हल्के हाथों से थपथपाकर सुखाएं। इस तरीके से बालों को सुलझाने और मुलायम बनाए रखने में मदद मिल सकती है।





स्किन केयर टिप्स: चेहरे पर चाहिए नेचुरल ग्लो? घर पर फलों की मदद से बनाएं फेस पैक





सोने से पहले चेहरे पर क्या लगाएं और क्या न लगाएं? स्किन टाइप के हिसाब से समझें नाइट स्किनकेयर रूटीन