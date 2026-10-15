हेयर केयर टिप्स: बालों को स्वस्थ रखने के लिए दिन में कितनी बार करनी चाहिए कंघी? जानें सही तरीका

Tips For Right Way To Combing In Hair:
हर लड़की चाहती है कि उसके बाल लंबे, घने, काले और मुलायम हों। बालों को खूबसूरत और चमकदार बनाए रखने के लिए लोग ऑयलिंग, मसाज, हेयर पैक और हेयर स्पा जैसे कई तरीके अपनाते हैं। हालांकि, बालों की सही देखभाल के साथ उन्हें नियमित रूप से सुलझाना भी जरूरी है। कंघी करना बालों की देखभाल का एक आसान हिस्सा है, लेकिन इसके लिए सही तरीका अपनाना जरूरी है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कंघी करने का सही तरीका क्या है, दिनभर में कितनी बार बालों में कंघी करनी चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए।
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बालों में दिन में कितनी बार करें कंघी
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दिन में कितनी बार करें बालों में कंघी
दिन भर में बालों में कम से कम तीन बार कंघी करनी चाहिए, पर हर बार बालों की कंघी बहुत अच्छी तरह की जानी चाहिए। बालों में कंघी हमेशा नीचे सिरों से शुरू करें और धीरे-धीरे ऊपर की तरफ जाएं। इससे उलझनें आसानी से निकल जाती हैं और बाल कम टूटते है। वहीं
गीले बालों में कंघी न करें, गीले होने पर बाल बेहद कमजोर और खिंचाव के प्रति संवेदनशील होते हैं। गीले बालों में कंघी करने से वे जल्दी टूटते भी हैं।
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इस तरह करें बालों में कंघी
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बालों में इस तरह करें कंघी
कंघी करने से पहले ध्यान रखें कि बाल बहुत ज्यादा रूखे और उलझे हुए न हों। बालों को मुलायम बनाने के लिए जरूरत के अनुसार थोड़ा हेयर सीरम लगा सकते हैं। इसके बाद उंगलियों की मदद से बालों की गांठों को धीरे-धीरे सुलझाएं। फिर चौड़े दांतों वाली कंघी से बालों को सिरों से सुलझाना शुरू करें और धीरे-धीरे जड़ों की ओर बढ़ें। इस तरीके से बालों को खींचने और टूटने से बचाने में मदद मिल सकती है। बालों को कम नुकसान पहुंचाने के लिए कंघी करते समय जल्दबाजी न करें और उलझे हुए बालों को जोर से न खींचें।
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ज्यादा टाइट न बांधें बाल
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कंघी करने के बाद ज्यादा टाइट न बांधें बाल
कई लोग कंघी करने के बाद बालों को कसकर बांध लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से बचना चाहिए। बालों को ज्यादा टाइट बांधने से उनकी जड़ों पर खिंचाव पड़ सकता है और बाल बीच से टूटने लगते हैं। लंबे समय तक ऐसा करने से बालों के झड़ने और हेयरलाइन कमजोर होने का खतरा भी बढ़ सकता है। इसलिए बालों को बांधते समय ढीली पोनीटेल या आरामदायक हेयरस्टाइल चुनें और ऐसे रबर बैंड का इस्तेमाल करें, जो बालों में उलझे नहीं। इससे बालों को अनावश्यक खिंचाव से बचाने में मदद मिल सकती है।
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बालों के लिए सही कंघी
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बालों के लिए सही कंघी का चुनाव
लकड़ी की कंघी बालों के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। यह स्कैल्प पर नरम होती है, इससे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी (फ्रीज) पैदा नहीं होती और बालों का टूटना भी कम होता है। वहीं प्लास्टिक की कंघी से बचना चाहिए, प्लास्टिक की कंघी से बालों में स्टैटिक करंट पैदा हो सकता है, जिससे बाल कमजोर होकर टूटने लगते हैं और यह स्कैल्प को कोई फायदा भी नहीं पहुंचाती है।