हेयर केयर टिप्स: बालों को स्वस्थ रखने के लिए दिन में कितनी बार करनी चाहिए कंघी? जानें सही तरीका





कंघी करने से पहले ध्यान रखें कि बाल बहुत ज्यादा रूखे और उलझे हुए न हों। बालों को मुलायम बनाने के लिए जरूरत के अनुसार थोड़ा हेयर सीरम लगा सकते हैं। इसके बाद उंगलियों की मदद से बालों की गांठों को धीरे-धीरे सुलझाएं। फिर चौड़े दांतों वाली कंघी से बालों को सिरों से सुलझाना शुरू करें और धीरे-धीरे जड़ों की ओर बढ़ें। इस तरीके से बालों को खींचने और टूटने से बचाने में मदद मिल सकती है। बालों को कम नुकसान पहुंचाने के लिए कंघी करते समय जल्दबाजी न करें और उलझे हुए बालों को जोर से न खींचें।