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हेयर केयर टिप्स: बालों को स्वस्थ रखने के लिए दिन में कितनी बार करनी चाहिए कंघी? जानें सही तरीका

Thu, 15 Oct 2026 01:38 PM IST
सोनिया चौहान लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सोनिया चौहान Updated Thu, 15 Oct 2026 01:38 PM IST
सार

Hair Care Tips: बालों को हेल्दी, मुलायम और चमकदार बनाए रखने के लिए उनकी सही देखभाल करना बेहद जरूरी है। बालों की देखभाल में कंघी करने का तरीका भी अहम भूमिका निभाता है। गलत तरीके से या बार-बार कंघी करने से बाल टूटने और उलझने की समस्या बढ़ सकती है। ऐसे में बालों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कंघी करने का सही तरीका और सही समय जानना जरूरी है।

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Hair Care Tips For How Many Times And Right Way To Combing In Hair
बालों में कंघी करने का सही समय और तरीका - फोटो : Adobe Stock
Tips For Right Way To Combing In Hair:  हर लड़की चाहती है कि उसके बाल लंबे, घने, काले और मुलायम हों। बालों को खूबसूरत और चमकदार बनाए रखने के लिए लोग ऑयलिंग, मसाज, हेयर पैक और हेयर स्पा जैसे कई तरीके अपनाते हैं। हालांकि, बालों की सही देखभाल के साथ उन्हें नियमित रूप से सुलझाना भी जरूरी है। कंघी करना बालों की देखभाल का एक आसान हिस्सा है, लेकिन इसके लिए सही तरीका अपनाना जरूरी है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कंघी करने का सही तरीका क्या है, दिनभर में कितनी बार बालों में कंघी करनी चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए।
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Hair Care Tips For How Many Times And Right Way To Combing In Hair
बालों में दिन में कितनी बार करें कंघी - फोटो : Ai Generated

दिन में कितनी बार करें बालों में कंघी



दिन भर में बालों में कम से कम तीन बार कंघी करनी चाहिए, पर हर बार बालों की कंघी बहुत अच्छी तरह की जानी चाहिए। बालों में कंघी हमेशा नीचे सिरों से शुरू करें और धीरे-धीरे ऊपर की तरफ जाएं। इससे उलझनें आसानी से निकल जाती हैं और बाल कम टूटते है। वहीं 

गीले बालों में कंघी न करें, गीले होने पर बाल बेहद कमजोर और खिंचाव के प्रति संवेदनशील होते हैं। गीले बालों में कंघी करने से वे जल्दी टूटते भी हैं।
Hair Care Tips For How Many Times And Right Way To Combing In Hair
इस तरह करें बालों में कंघी - फोटो : Ai Generated
बालों में इस तरह करें कंघी



कंघी करने से पहले ध्यान रखें कि बाल बहुत ज्यादा रूखे और उलझे हुए न हों। बालों को मुलायम बनाने के लिए जरूरत के अनुसार थोड़ा हेयर सीरम लगा सकते हैं। इसके बाद उंगलियों की मदद से बालों की गांठों को धीरे-धीरे सुलझाएं। फिर चौड़े दांतों वाली कंघी से बालों को सिरों से सुलझाना शुरू करें और धीरे-धीरे जड़ों की ओर बढ़ें। इस तरीके से बालों को खींचने और टूटने से बचाने में मदद मिल सकती है। बालों को कम नुकसान पहुंचाने के लिए कंघी करते समय जल्दबाजी न करें और उलझे हुए बालों को जोर से न खींचें।
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ज्यादा टाइट न बांधें बाल - फोटो : Ai Generated
कंघी करने के बाद ज्यादा टाइट न बांधें बाल 



कई लोग कंघी करने के बाद बालों को कसकर बांध लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से बचना चाहिए। बालों को ज्यादा टाइट बांधने से उनकी जड़ों पर खिंचाव पड़ सकता है और बाल बीच से टूटने लगते हैं। लंबे समय तक ऐसा करने से बालों के झड़ने और हेयरलाइन कमजोर होने का खतरा भी बढ़ सकता है। इसलिए बालों को बांधते समय ढीली पोनीटेल या आरामदायक हेयरस्टाइल चुनें और ऐसे रबर बैंड का इस्तेमाल करें, जो बालों में उलझे नहीं। इससे बालों को अनावश्यक खिंचाव से बचाने में मदद मिल सकती है। 


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बालों के लिए सही कंघी - फोटो : Ai Generated
बालों के लिए सही कंघी का चुनाव
 


लकड़ी की कंघी बालों के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। यह स्कैल्प पर नरम होती है, इससे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी (फ्रीज) पैदा नहीं होती और बालों का टूटना भी कम होता है। वहीं प्लास्टिक की कंघी से बचना चाहिए, प्लास्टिक की कंघी से बालों में स्टैटिक करंट पैदा हो सकता है, जिससे बाल कमजोर होकर टूटने लगते हैं और यह स्कैल्प को कोई फायदा भी नहीं पहुंचाती है। 
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