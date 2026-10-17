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मेकअप टिप्स: नो मेकअप लुक कैसे पाएं? सिर्फ 5 प्रोडक्ट्स से पाएं नेचुरल और फ्रेश लुक

Sat, 17 Oct 2026 04:04 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Sat, 17 Oct 2026 04:04 PM IST
सार

No Makeup Look: नो मेकअप लुक कैसे पाएं? जानें सिर्फ 5 मेकअप प्रोडक्ट्स से नेचुरल, फ्रेश और ग्लोइंग लुक पाने का आसान तरीका।

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No Makeup Look: Get a Natural Glow With Just 5 Makeup Products
नो मेकअप लुक प्रोडक्ट्स - फोटो : AI

5 Products For No Makeup Look: आजकल नेचुरल और मिनिमल मेकअप का ट्रेंड तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। बहुत-सी महिलाएं ऐसा लुक पसंद करती हैं, जिसमें चेहरा फ्रेश दिखे, त्वचा की प्राकृतिक बनावट नजर आए और मेकअप की मोटी परत लगाने की जरूरत न पड़े। इसी स्टाइल को नो मेकअप मेकअप लुक कहा जाता है। इस लुक की खासियत है कि इसमें चेहरे की प्राकृतिक खूबसूरती को छिपाने के बजाय उसे हल्के मेकअप से निखारा जाता है।



ऑफिस जाना हो, कॉलेज की क्लास हो, दोस्तों के साथ कैफे में मिलना हो या रोजाना की भागदौड़, यह लुक हर मौके पर आसानी से अपनाया जा सकता है। इसके लिए आपको महंगे मेकअप किट या दर्जनों प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है। केवल पांच जरूरी मेकअप प्रोडक्ट्स की मदद से आप एक साफ-सुथरा, सॉफ्ट और फ्रेश लुक तैयार कर सकती हैं।

सही शेड चुनना, कम मात्रा में प्रोडक्ट लगाना और मेकअप को अच्छी तरह ब्लेंड करना इस लुक की सबसे बड़ी खूबी है। आइए जानते हैं कि नो मेकअप लुक पाने के लिए कौन से पांच प्रोडक्ट्स जरूरी हैं और उन्हें इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है।
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No Makeup Look: Get a Natural Glow With Just 5 Makeup Products
BB And CC Cream - फोटो : Adobe stock

स्किन टिंट या BB क्रीम से तैयार करें बेस

 

 

नो मेकअप लुक के लिए हैवी फाउंडेशन की जगह हल्का स्किन टिंट या BB क्रीम चुनें। यह त्वचा को एकसमान दिखाने में मदद कर सकता है, जबकि प्राकृतिक स्किन टेक्सचर भी नजर आता है। अपनी त्वचा के रंग और अंडरटोन से मेल खाने वाला शेड चुनें। इसे चेहरे के बीच से बाहर की ओर हल्के हाथों से ब्लेंड करें।
No Makeup Look: Get a Natural Glow With Just 5 Makeup Products
कंसीलर - फोटो : AI

कंसीलर से छिपाएं छोटे दाग-धब्बे

 

 

डार्क सर्कल्स या किसी छोटे दाग को कवर करने के लिए कंसीलर का इस्तेमाल करें। इसे पूरे चेहरे पर लगाने के बजाय केवल जरूरत वाली जगह पर लगाएं। उंगलियों या मेकअप स्पंज से हल्के हाथों से ब्लेंड करें, ताकि बेस प्राकृतिक दिखे।
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No Makeup Look: Get a Natural Glow With Just 5 Makeup Products
blush makeup - फोटो : Adobe stock

क्रीम ब्लश से पाएं गुलाबी निखार

गालों पर हल्का रंग चेहरे को फ्रेश लुक देता है। इसके लिए पीच, सॉफ्ट पिंक या रोज शेड का क्रीम ब्लश चुन सकती हैं। गालों पर थोड़ी मात्रा लगाकर उंगलियों से ब्लेंड करें। ज्यादा प्रोडक्ट लगाने से बचें, ताकि रंग प्राकृतिक नजर आए।
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mascara - फोटो : Adobe stock

ब्रो जेल या मस्कारा से निखारें आंखें

 

 

भौंहों को हल्का सेट करने के लिए क्लियर या टिंटेड ब्रो जेल इस्तेमाल करें। यदि आंखों को और उभारना चाहती हैं, तो हल्का मस्कारा लगा सकती हैं। इन दोनों में से अपनी जरूरत के अनुसार कोई एक चुनें, ताकि पांच प्रोडक्ट्स की सीमा बनी रहे।
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