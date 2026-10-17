5 Products For No Makeup Look: आजकल नेचुरल और मिनिमल मेकअप का ट्रेंड तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। बहुत-सी महिलाएं ऐसा लुक पसंद करती हैं, जिसमें चेहरा फ्रेश दिखे, त्वचा की प्राकृतिक बनावट नजर आए और मेकअप की मोटी परत लगाने की जरूरत न पड़े। इसी स्टाइल को नो मेकअप मेकअप लुक कहा जाता है। इस लुक की खासियत है कि इसमें चेहरे की प्राकृतिक खूबसूरती को छिपाने के बजाय उसे हल्के मेकअप से निखारा जाता है।





ऑफिस जाना हो, कॉलेज की क्लास हो, दोस्तों के साथ कैफे में मिलना हो या रोजाना की भागदौड़, यह लुक हर मौके पर आसानी से अपनाया जा सकता है। इसके लिए आपको महंगे मेकअप किट या दर्जनों प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है। केवल पांच जरूरी मेकअप प्रोडक्ट्स की मदद से आप एक साफ-सुथरा, सॉफ्ट और फ्रेश लुक तैयार कर सकती हैं।



सही शेड चुनना, कम मात्रा में प्रोडक्ट लगाना और मेकअप को अच्छी तरह ब्लेंड करना इस लुक की सबसे बड़ी खूबी है। आइए जानते हैं कि नो मेकअप लुक पाने के लिए कौन से पांच प्रोडक्ट्स जरूरी हैं और उन्हें इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है।