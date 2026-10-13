Hair Care Tips: बालों की देखभाल के लिए बालों में तेल लगाने की सलाह दी जाती है। मम्मी तो अक्सर अपने बच्चों के बालों में चम्पी देती हैं ताकि उनके बाल मजबूत और घने हों। कहते हैं बालों में तेल लगाने से वे घने होने के साथ ही शाइनी और लंबे होते हैं।

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हालांकि अक्सर लोग तेल लगाने के सही समय और तरीके पर ध्यान नहीं देते हैं। बालों की ग्रोथ और चमक के लिए अच्छे और महंगे ब्रांड के शैंपू- कंडीशनर तो हर कोई चुन लेता है लेकिन तेल लगाने का सही तरीका उन्हें मालूम ही नहीं होता।कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि बाल धोने से पहले तेल लगाना चाहिए या बाद में। गलत तरीके से हेयर केयर करने से बाल चिपचिपे, रूखे और बेजान नजर आ सकते हैं। आइए जानते हैं बालों में तेल लगाने का सही समय और आसान हेयर केयर रूटीन।आमतौर पर बाल धोने से पहले तेल लगाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। नारियल तेल जैसे कुछ तेल बालों की सतह पर सुरक्षा देने और धोने के दौरान होने वाले नुकसान को कम करने में मदद कर सकते हैं। बालों की लंबाई और सिरों पर थोड़ा तेल लगाएं और अपनी जरूरत के अनुसार 30 मिनट से एक घंटे तक छोड़ दें। इसके बाद हल्के शैंपू से बाल धो लें।बाल धोने के बाद भी थोड़ी मात्रा में तेल लगाया जा सकता है। खासकर रूखे बालों के सिरों पर हल्का तेल लगाने से बाल मुलायम और चमकदार दिख सकते हैं। हालांकि, स्कैल्प पर ज्यादा तेल लगाने से बचें, विशेषकर अगर आपकी त्वचा तैलीय है।गीले नहीं, लेकिन हल्के नम बालों पर सीरम की तरह बहुत कम मात्रा में तेल लगाया जा सकता है। इससे नमी को लॉक करने और फ्रिज़ीनेस को कम करने में मदद मिलती है। हालांकि गीले बालों में अधिक या जोर से तेल न लगाएं। ऐसा करने से गीले बाल कमजोर होते हैं और टूटने का खतरा रहता है ।बालों को जरूरत के अनुसार शैंपू करें, हर बार कंडीशनर का इस्तेमाल करें और गीले बालों को धीरे सुलझाएं। नियमित देखभाल और सही उत्पादों से बालों को स्वस्थ रखने में मदद मिल सकती है।