आई मेकअप टिप्स: काजल फैलने से कैसे रोकें? पूरे दिन आंखों का मेकअप टिकाने के आसान टिप्स

Eye Makeup Tips In Hindi: काजल लगाने से आंखें खूबसूरत और आकर्षक दिखती हैं, लेकिन कुछ ही घंटों में इसका फैल जाना पूरे आई मेकअप को खराब कर सकता है। खासकर गर्मी, पसीने, ऑयली स्किन या आंखों में पानी आने की वजह से काजल फैलने लगता है। अगर आप भी चाहती हैं कि आपका काजल पूरे दिन लगा रहे और आंखों के नीचे काले निशान न बनें, तो ये आसान टिप्स आपके काम आएंगे।

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काजल

लगाने

से

पहले

आंखों

के

आसपास

की

स्किन

करें

साफ

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काजल

लगाने

से

पहले

आंखों

के

आसपास

की

त्वचा

को

साफ

और

सूखा

रखें।

स्किन

पर

मौजूद

तेल,

पसीना

और

क्रीम

काजल

को

फैलाने

का

कारण

बन

सकते

हैं।

इसलिए

आई

मेकअप

शुरू

करने

से

पहले

त्वचा

को

हल्के

हाथों

से

साफ

कर

लें।





अंडर आई एरिया पर लगाएं थोड़ा सा पाउडर

आंखों के नीचे की त्वचा ऑयली होने पर काजल जल्दी फैल सकता है। इसे रोकने के लिए अंडर आई एरिया पर हल्का-सा ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाएं। इससे अतिरिक्त तेल नियंत्रित करने और मेकअप को लंबे समय तक टिकाए रखने में मदद मिल सकती है।

स्मज-प्रूफ और वाटरप्रूफ काजल चुनें

अगर

आपका

काजल

बार-बार

फैल

जाता

है,

तो

वाटरप्रूफ

या

स्मज-प्रूफ

फॉर्मूला

इस्तेमाल

करें।

ऐसे

काजल

सामान्य

काजल

की

तुलना

में

पसीने

और

नमी

के

प्रति

अधिक

टिकाऊ

हो

सकते

हैं।





एक साथ मोटा काजल लगाने से बचें

काजल की बहुत मोटी परत लगाने से उसके फैलने की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए एक ही बार में मोटी लाइन बनाने के बजाय पतली लाइन लगाएं। जरूरत पड़ने पर दूसरी हल्की परत लगाएं और प्रत्येक परत को सेट होने का समय दें।

आईलाइनर और काजल का सही इस्तेमाल करें

अगर आप पूरे दिन आंखों का मेकअप बनाए रखना चाहती हैं, तो ऊपरी लैश लाइन पर लंबे समय तक टिकने वाला आईलाइनर इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे आंखों को डिफाइंड लुक मिलता है और निचली वॉटरलाइन पर काजल लगाने की जरूरत भी कम हो सकती है।





काजल लगाने के बाद आंखों को न रगड़ें

आंखों को बार-बार छूने या रगड़ने से काजल फैल सकता है। मेकअप लगाने के बाद आंखों को हाथों से छूने से बचें। अगर आंखों में खुजली या पानी आने की समस्या हो, तो केवल मेकअप को ठीक करने के बजाय उसके कारण पर भी ध्यान दें।





आंखों के नीचे लगाएं कंसीलर और सेटिंग पाउडर

अंडर आई एरिया पर कंसीलर लगाने के बाद उसे हल्के पाउडर से सेट करें। इससे मेकअप स्मूद दिख सकता है और काजल फैलने पर बनने वाले काले निशान कम नजर आ सकते हैं। ध्यान रखें कि पाउडर आंखों के अंदर न जाए।



आई मेकअप के लिए इस्तेमाल करें मेकअप प्राइमर

अगर आपकी पलकों के आसपास की त्वचा ऑयली है, तो आई मेकअप प्राइमर मददगार हो सकता है। इससे मेकअप को लंबे समय तक टिके रहने में मदद मिल सकती है।





काजल को फैलने से रोकने के लिए करें ब्लॉटिंग

दिन के दौरान आंखों के आसपास पसीना या तेल जमा हो जाए, तो उसे टिश्यू से हल्के हाथों से ब्लॉट करें। त्वचा को रगड़ने से बचें। इससे मेकअप को खराब किए बिना अतिरिक्त तेल हटाने में मदद मिल सकती है।





रात को सोने से पहले आई मेकअप हटाएं

काजल को लंबे समय तक टिकाने के साथ उसे सही तरीके से हटाना भी जरूरी है। सोने से पहले आंखों के लिए सुरक्षित मेकअप रिमूवर का इस्तेमाल करें। आंखों को जोर से रगड़ने या काजल के साथ सोने से बचें।







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