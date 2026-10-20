1 of 5 हेयर स्ट्रेटनर साइड इफेक्ट - फोटो : Ai







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Hair Care Tips: खूबसूरत, चमकदार और सीधे बाल हर किसी को पसंद आते हैं। यही वजह है कि महिलाएं बालों को मनचाहा लुक देने के लिए हेयर स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करती हैं। ऑफिस जाना हो, पार्टी में शामिल होना हो या किसी खास मौके पर तैयार होना हो, स्ट्रेटनर मिनटों में बालों को सीधा और सलीकेदार बना देता है। लेकिन क्या आप भी रोजाना बालों को स्ट्रेट करती हैं? अगर हां, तो आपको इसकी आदत से जुड़े कुछ जरूरी पहलुओं को समझ लेना चाहिए।

दरअसल, स्ट्रेटनर में इस्तेमाल होने वाली तेज गर्मी बालों की बाहरी सुरक्षात्मक परत को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे बाल रूखे, बेजान और कमजोर हो सकते हैं। नियमित रूप से ज्यादा तापमान पर स्ट्रेटनर चलाने से बालों के टूटने और दोमुंहे होने की समस्या भी बढ़ सकती है।



हालांकि, नुकसान की गंभीरता बालों की मौजूदा स्थिति, तापमान, स्ट्रेटनिंग की आवृत्ति और इस्तेमाल करने के तरीके पर निर्भर करती है। ऐसे में सवाल उठता है कि स्ट्रेटनर का इस्तेमाल कितनी बार करना चाहिए, क्या रोज इसे करना नुकसानदायक है और बालों को सुरक्षित रखने के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? आइए जानते हैं।

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2 of 5 hair fall - फोटो : adobe stock

रोज बालों को स्ट्रेट करने के क्या नुकसान हैं?

1. बाल हो सकते हैं रूखे और बेजान



स्ट्रेटनर की गर्मी बालों में मौजूद नमी को प्रभावित कर सकती है। बार-बार इस्तेमाल करने से बालों की चमक कम हो सकती है और वे खुरदरे महसूस होने लगते हैं।

2. बढ़ सकता है बालों का टूटना



अत्यधिक गर्मी बालों की संरचना को कमजोर कर सकती है। इससे कंघी करते समय या बालों को संवारते समय उनके टूटने की आशंका बढ़ जाती है।

3. दोमुंहे बालों की समस्या



बालों के सिरों पर बार-बार गर्मी पड़ने से वे कमजोर होकर दोमुंहे हो सकते हैं। ऐसे में बालों की लंबाई बढ़ने के बावजूद उनके सिरे खराब दिखाई दे सकते हैं।

4. बालों की प्राकृतिक चमक हो सकती है कम



गर्मी से क्षतिग्रस्त बालों की सतह असमान हो सकती है। परिणामस्वरूप बाल पहले की तरह मुलायम और चमकदार नहीं दिखते।



5. स्कैल्प और त्वचा को नुकसान



स्ट्रेटनर को सिर की त्वचा के बहुत करीब ले जाने या गर्म प्लेट को छूने से जलने का खतरा रहता है। इसलिए इसका इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए।

3 of 5 Hair Straightener - फोटो : Adobe stock

हफ्ते में कितनी बार स्ट्रेटनर करना सही?

बालों को स्ट्रेट करने की कोई एक निश्चित सुरक्षित संख्या सभी के लिए लागू नहीं होती। हालांकि, बालों को स्वस्थ रखने के लिए रोजाना स्ट्रेटनर करने से बचना बेहतर है।



सामान्य तौर पर सप्ताह में एक बार या जरूरत पड़ने पर कभी-कभार इसका इस्तेमाल करना, रोजाना इस्तेमाल करने की तुलना में बेहतर विकल्प है। अगर बाल पहले से रूखे, रंगे हुए, ब्लीच किए हुए या टूटने वाले हैं, तो गर्मी का इस्तेमाल और सीमित रखें।

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4 of 5 straightening - फोटो : instagram

स्ट्रेटनर इस्तेमाल करने का सही तरीका

स्ट्रेटनर लगाने से पहले बाल पूरी तरह सुखा लें। गीले या नम बालों पर सामान्य फ्लैट आयरन चलाने से गंभीर नुकसान हो सकता है।

बालों पर हीट प्रोटेक्टेंट उत्पाद लगाएं। यह नुकसान का जोखिम कम करने में मदद कर सकता है, लेकिन गर्मी से पूरी सुरक्षा की गारंटी नहीं देता।

बालों की स्थिति के अनुसार कम से कम प्रभावी तापमान चुनें और जरूरत से ज्यादा गर्मी न दें।

बालों के एक ही हिस्से पर बार-बार स्ट्रेटनर न चलाएं।

इस्तेमाल के बाद बालों को मॉइस्चराइजिंग कंडीशनर और जरूरत के अनुसार हेयर मास्क से देखभाल दें।

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5 of 5 Hair Care - फोटो : Adobe stock