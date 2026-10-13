कौन हैं सेल्मा ब्लेयर?: इस वजह से गिरफ्तार हुईं अमेरिकी अभिनेत्री, फिल्मों के साथ टीवी में कमाया नाम

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विज्ञापन अमेरिकी अभिनेत्री सेल्मा ब्लेयर को रविवार को न्यूयॉर्क में गिरफ्तार किया गया है। इल्जाम है कि उन्होंने लॉस एंजिल्स से न्यूयॉर्क जा रही एक फ्लाइट में विमान परिचारिकाओं को जख्मी कर दिया। ब्लेयर को अस्पताल भी ले जाया गया। पोर्ट अथॉरिटी ऑफ न्यूयॉर्क एंड न्यू जर्सी ने बताया कि 54 वर्षीय ब्लेयर को रात करीब 11 बजे हिरासत में लिया गया।

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पहले भी हुई दिक्कत

इससे पहले ब्लेयर को विमान में समस्याओं का सामना करना पड़ा था। साल 2016 में, उन्होंने कैनकन से लॉस एंजिल्स की उड़ान के दौरान दिए गए बयानों के लिए माफी मांगी थी। उन्होंने तब कहा था कि उन्होंने शराब को दवा के साथ मिला दिया था, जिससे वह बेहोश हो गई थीं।



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कौन हैं सेल्मा ब्लेयर?

सेल्मा ब्लेयर एक अमेरिकी अभिनेत्री और लेखिका हैं। उन्होंने कई बड़ी फिल्मों में अहम किरदार निभाया है। 23 जून, 1972 को साउथफील्ड, मिशिगन में जन्मी अभिनेत्री ने 'क्रूएल इंटेंशन्स' (1999), 'लीगली ब्लॉन्ड' (2001) और 'हेलबॉय' (2004) में मुख्य भूमिका निभाई।



टीवी में कमाया नाम

यही नहीं अभिनेत्री ने टीवी में भी बड़ा नाम कमाया है। उन्होंने 'द पीपल बनाम ओ.जे. सिम्पसन: अमेरिकन क्राइम स्टोरी' में उन्होंने क्रिस जेनर का किरदार निभाया। सिटकॉम 'द एडवेंचर्स ऑफ पीट एंड पीट' जैसी सीरीज में भी वह नजर आईं।



विकलांग के अधिकारों के लिए उठाई आवाज

2018 में वह मल्टीपल स्केलेरोसिस बीमारी से वह ठीक हुईं। हाल के वर्षों में, वह विकलांगता अधिकारों की वकालत करती रही हैं। 2023 में, वह अमेरिकन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट की वर्षगांठ मनाने के लिए जो बाइडेन के साथ व्हाइट हाउस में शामिल हुई थीं।

