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पीटीआई के मुताबिक, भुवन बाम के खिलाफ वाघोडिया पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। यह धारा सार्वजनिक जगह पर अश्लील हरकत और गाने से जुड़ी है। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद भुवन की आलोचना भी हो रही है।शिकायत के मुताबिक, यह घटना 25 नवंबर को पारुल यूनिवर्सिटी के कैंपस में हुई थी। यूनिवर्सिटी ने अपने लिमडा गांव स्थित परिसर में 'लवारी' नाम से एक कॉमेडी शो आयोजित किया था। यह कार्यक्रम शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे तक चला था। इसमें यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ कई अन्य लोग भी शामिल हुए थे।