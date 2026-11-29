भुवन बाम: कॉमेडियन के खिलाफ दर्ज हुई FIR, यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में अश्लील हरकत करने का आरोप; जानें मामला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Sun, 29 Nov 2026 08:17 PM IST
सार
- Bhuvan Bam: कॉमेडियन और यूट्यूबर भुवन बाम इन दिनों उनकी सीरीज 'ढिंढोरा 2' के लिए चर्चा में हैं।
- सीरीज को मिल रही सराहना के बीच भुवन बाम कानूनी मुश्किलों में घिर गए हैं।
- जानिए क्या है पूरा मामला।
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विस्तार
गुजरात के वडोदरा जिले की पारुल यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कॉमेडी शो के दौरान कथित तौर पर अश्लील टिप्पणी और आपत्तिजनक हरकत करने के आरोप में भुवन बाम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने रविवार को इस बात की जानकारी दी।
कॉमेडी शो के दौरान हुई घटना
पीटीआई के मुताबिक, भुवन बाम के खिलाफ वाघोडिया पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। यह धारा सार्वजनिक जगह पर अश्लील हरकत और गाने से जुड़ी है। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद भुवन की आलोचना भी हो रही है।
शिकायत के मुताबिक, यह घटना 25 नवंबर को पारुल यूनिवर्सिटी के कैंपस में हुई थी। यूनिवर्सिटी ने अपने लिमडा गांव स्थित परिसर में 'लवारी' नाम से एक कॉमेडी शो आयोजित किया था। यह कार्यक्रम शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे तक चला था। इसमें यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ कई अन्य लोग भी शामिल हुए थे।
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कॉमेडी शो के दौरान हुई घटना
पीटीआई के मुताबिक, भुवन बाम के खिलाफ वाघोडिया पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। यह धारा सार्वजनिक जगह पर अश्लील हरकत और गाने से जुड़ी है। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद भुवन की आलोचना भी हो रही है।
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शिकायत के मुताबिक, यह घटना 25 नवंबर को पारुल यूनिवर्सिटी के कैंपस में हुई थी। यूनिवर्सिटी ने अपने लिमडा गांव स्थित परिसर में 'लवारी' नाम से एक कॉमेडी शो आयोजित किया था। यह कार्यक्रम शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे तक चला था। इसमें यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ कई अन्य लोग भी शामिल हुए थे।
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भुवन पर लगे ये आरोप
यूनिवर्सिटी के सुरक्षा प्रमुख महेंद्रप्रताप सिंह ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि कार्यक्रम के दौरान भुवन बाम ने वहां मौजूद अभिनेत्री संजीदा शेख से बातचीत करते हुए एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि भुवन ने दर्शकों और वहां मौजूद अन्य कलाकारों के सामने पानी की बोतल के साथ अश्लील हरकत की। उन्होंने पेशाब करने की नकल की थी।
देखें भुवन का वायरल वीडियो-
यूनिवर्सिटी के सुरक्षा प्रमुख महेंद्रप्रताप सिंह ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि कार्यक्रम के दौरान भुवन बाम ने वहां मौजूद अभिनेत्री संजीदा शेख से बातचीत करते हुए एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि भुवन ने दर्शकों और वहां मौजूद अन्य कलाकारों के सामने पानी की बोतल के साथ अश्लील हरकत की। उन्होंने पेशाब करने की नकल की थी।
देखें भुवन का वायरल वीडियो-
Bhuvan Bam is out of control https://t.co/FVaY2hX0uU— Avni (@Social_binn) November 28, 2026
यूनिवर्सिटी प्रशासन को नहीं थी जानकारी
शिकायतकर्ता के मुताबिक, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति इस शर्त पर दी थी कि शैक्षणिक संस्थान की गरिमा और अनुशासन का ध्यान रखा जाएगा। हालांकि, एफआईआर में कहा गया है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन को कथित टिप्पणी और हरकतों के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी और न ही इसके लिए उनकी सहमति ली गई थी।
इस मामले में रविवार को शिकायत दर्ज कराई गई। वडोदरा ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक सुशील अग्रवाल ने बताया, 'हमने यूट्यूबर भुवन बाम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की जांच शुरू कर दी है।'
शिकायतकर्ता के मुताबिक, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति इस शर्त पर दी थी कि शैक्षणिक संस्थान की गरिमा और अनुशासन का ध्यान रखा जाएगा। हालांकि, एफआईआर में कहा गया है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन को कथित टिप्पणी और हरकतों के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी और न ही इसके लिए उनकी सहमति ली गई थी।
इस मामले में रविवार को शिकायत दर्ज कराई गई। वडोदरा ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक सुशील अग्रवाल ने बताया, 'हमने यूट्यूबर भुवन बाम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की जांच शुरू कर दी है।'
वीडियो सामने आने के बाद भड़के यूजर्स
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने भी भुवन की इन हरकतों पर सवाल खड़े किए हैं और कड़ा रिएक्शन दिया है। कई लोगों ने 'शेम ऑन यू भुवन' कमेंट किया तो कई लोगों ने पुलिस से एक्शन की मांग की। वहीं कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि क्या अब भुवन भी रणवीर अल्लाहबादिया जैसी मुसीबतों में फंसेंगे या इस मामले से बाहर निकल जाएंगे।
ये भी पढ़ें- रामायण: किसकी जिद पर अमित शाह ने देखी रणबीर की फिल्म? निर्माता ने किया खुलासा; ऐसा था गृह मंत्री का रिएक्शन
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने भी भुवन की इन हरकतों पर सवाल खड़े किए हैं और कड़ा रिएक्शन दिया है। कई लोगों ने 'शेम ऑन यू भुवन' कमेंट किया तो कई लोगों ने पुलिस से एक्शन की मांग की। वहीं कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि क्या अब भुवन भी रणवीर अल्लाहबादिया जैसी मुसीबतों में फंसेंगे या इस मामले से बाहर निकल जाएंगे।
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