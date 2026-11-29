उषा मंगेशकर भारतीय संगीत जगत की जानी-मानी गायिका हैं। वह दिवंगत दिग्गज गायिका लता मंगेशकर और आशा भोसले की छोटी बहन हैं। उन्होंने अपनी मेहनत और आवाज के दम पर संगीत की दुनिया में अलग पहचान बनाई है। उषा ने हिंदी फिल्मों के अलावा मराठी, बंगाली, भोजपुरी, गुजराती, कन्नड़, नेपाली, असमिया और कई अन्य भाषाओं में भी गाने गाए हैं।उषा मंगेशकर को सबसे ज्यादा पहचान साल 1975 में आई फिल्म 'जय संतोषी मां' के गानों से मिली थी। इस फिल्म का उनका गाया भजन 'मैं तो आरती उतारूं रे' काफी पॉपुलर हुआ था। इस गाने के लिए उन्हें फिल्मफेयर अवॉर्ड में बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर कैटेगरी में नॉमिनेशन भी मिला था। इसके अलावा उनका गाना 'मुंगड़ा' भी काफी मशहूर हुआ।उषा मंगेशकर ने सिर्फ हिंदी सिनेमा ही नहीं, बल्कि क्षेत्रीय संगीत को भी अपना योगदान दिया है। मराठी फिल्मों के संगीत में भी उनका अहम योगदान रहा है। उन्होंने मशहूर संगीतकार और गायक डॉ. भूपेन हजारिका की कई रचनाओं को भी अपनी आवाज दी। इनमें असमिया गाना 'लुइटाते मोर घर' और 'पद्मर धुमुहाई' शामिल हैं।संगीत के क्षेत्र में उनके लंबे योगदान को देखते हुए उन्हें कई सम्मान मिल चुके हैं। अब उन्हें पहला भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। यह सम्मान उनके बहुभाषी संगीत सफर और भारतीय संगीत में उनके योगदान को पहचान देता है।