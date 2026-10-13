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अभिनेत्री सेल्मा ब्लेयर गिरफ्तार: विमान में दो एयर होस्टेस पर हमले का आरोप; एक्टर की सेहत पर क्या पता चला?

Tue, 13 Oct 2026 06:22 AM IST
ज्योति भास्कर पीटीआई, न्यूयॉर्क।
पीटीआई, न्यूयॉर्क। Published by: ज्योति भास्कर Updated Tue, 13 Oct 2026 06:22 AM IST
सार

अभिनेत्री सेल्मा ब्लेयर को न्यूयॉर्क में उड़ान के दौरान दो विमान परिचारिकाओं को कथित रूप से घायल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ब्लेयर के प्रतिनिधि ने इसे चिकित्सा आपातकाल बताया।

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बड़ी खबर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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अभिनेत्री सेल्मा ब्लेयर को रविवार रात न्यूयॉर्क में गिरफ्तार किया गया। उन पर लॉस एंजिल्स से न्यूयॉर्क जा रही एक उड़ान में दो विमान परिचारिकाओं को घायल करने का आरोप है। ब्लेयर को अस्पताल भी ले जाया गया।पोर्ट अथॉरिटी ऑफ न्यूयॉर्क एंड न्यू जर्सी ने बताया कि 54 वर्षीय ब्लेयर को रात करीब 11 बजे हिरासत में लिया गया।

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अस्पताल से क्या जानकारी मिली?

यह घटना डेल्टा एयर लाइन्स के विमान के जॉन एफ. कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद हुई। ब्लेयर और एक विमान परिचारिका को जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया था। डेल्टा एयर लाइन्स ने कहा कि वह अनियंत्रित या गैरकानूनी व्यवहार के प्रति शून्य सहनशीलता रखती है।

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अभिनेत्री की सेहत के बारे में क्या पता लगा?

ब्लेयर के प्रतिनिधि ने बताया कि अभिनेत्री को एक चिकित्सा आपातकाल का सामना करना पड़ा था। इसी के कारण कथित आचरण हुआ। एफबीआई ने बाद में ब्लेयर पर हमला करने का आरोप लगाते हुए एक नोटिस जारी किया। इस मामले को ब्रुकलिन की संघीय अदालत में पेटी वॉयलेशंस कोर्ट के माध्यम से निपटाया जाएगा।

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क्या यह पहली घटना है?

यह पहली बार नहीं है जब ब्लेयर को विमान में समस्याओं का सामना करना पड़ा है। 2016 में, उन्होंने कैनकन से लॉस एंजिल्स की उड़ान के दौरान दिए गए बयानों के लिए माफी मांगी थी। उन्होंने तब कहा था कि उन्होंने शराब को दवा के साथ मिला दिया था, जिससे वह बेहोश हो गई थीं।

सेल्मा ब्लेयर कौन हैं?

सेल्मा ब्लेयर ने कई फिल्मों में प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। इनमें 1999 की "क्रूएल इंटेंशन्स", 2001 की "लीगली ब्लॉन्ड" और 2004 की "हेलबॉय" शामिल हैं। 2018 में उन्हें मल्टीपल स्केलेरोसिस का निदान हुआ था। हाल के वर्षों में, वह विकलांगता अधिकारों की वकालत करती रही हैं। 2023 में, वह Americans with Disabilities Act की वर्षगांठ मनाने के लिए जो बाइडेन के साथ व्हाइट हाउस में शामिल हुई थीं।

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