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रामायण ओटीटी रिलीज: कब और किस प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी फिल्म? पहले दिन ही कमाई के मामले में बनाए यह रिकॉर्ड

Fri, 06 Nov 2026 01:41 PM IST
गोधूलि श्रीवास्तव एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला Published by: गोधूलि श्रीवास्तव Updated Fri, 06 Nov 2026 01:41 PM IST
सार

  • फिल्म ‘रामायण’ के सिनेमा रिलीज के बाद फैंस को अब फिल्म के ओटीटी प्रीमियर का इंतजार है। 
  • मेकर्स ने फिल्म के थिएटर रिलीज में ही ओटीटी रिलीज के बारे में हिंट दी है। 
  • फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। 

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'रामायण' फिल्म रिव्यू - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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रणबीर कपूर की फिल्म ‘रामायण’ सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म को दर्शकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। यह फिल्म जल्द ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी नजर आने वाली है। वहीं फिल्म का कलेक्शन भी बॉक्स ऑफिस पर तेजी से बढ़ रहा है। जानें किस प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज? 

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कहां स्ट्रीम होगी फिल्म? 

फिल्म ‘रामायण’ थिएटर्स में रिलीज होने के बाद अब ओटीटी पर होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी जानकारी मेकर्स ने फिल्म के पोस्ट क्रेडिट्स में ही दी है। फिल्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी। हालांकि फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट संबंधित कोई भी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। ओटीटी के दर्शकों को ‘रामायण’ के लिए कम से कम चार हफ्तों का  इंतजार करना पड़ेगा।

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रामायण - फोटो : इंस्टाग्राम @worldoframayana

कितना रहा ओपनिंग डे का कलेक्शन?
फिल्म ‘रामायण’ 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर 64.85 करोड़ की कमाई की थी। वहीं दूसरे दिन खबर लिखे जाने तक फिल्म ने 8.55 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। साल 2026 में ‘रामायण’ हिंदी भाषा में भारत में दूसरी सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म बनी है। इससे पहले  धुरंधर: द रिवेंज ने अपने ओपनिंग डे पर यह आंकड़ा पार किया था। वहीं वर्ल्ड वाइड फिल्म ने 155 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। 

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रामायण - फोटो : यूट्यूब

पांच भाषाओं में कितना कलेक्शन?
भाषा के हिसाब से देखें तो फिल्म ने हिंदी में सबसे ज्यादा कमाई की है। हिंदी वर्जन ने 11485 शो से के जरिए 47.50 करोड़ रुपये कमाए हैं। कन्नड़ में 701 शो से 7.25 करोड़ रुपये कमाए हैं। तेलुगु में 942 शो से 6 करोड़ रुपये कमाए। तमिल में 490 शो से 2.60 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। मलयालम में फिल्म ने 281 शो से 1.50 करोड़ रुपये कमाए हैं।

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