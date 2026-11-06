रामायण ओटीटी रिलीज: कब और किस प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी फिल्म? पहले दिन ही कमाई के मामले में बनाए यह रिकॉर्ड

कितना रहा ओपनिंग डे का कलेक्शन?

फिल्म ‘रामायण’ 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर 64.85 करोड़ की कमाई की थी। वहीं दूसरे दिन खबर लिखे जाने तक फिल्म ने 8.55 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। साल 2026 में ‘रामायण’ हिंदी भाषा में भारत में दूसरी सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म बनी है। इससे पहले धुरंधर: द रिवेंज ने अपने ओपनिंग डे पर यह आंकड़ा पार किया था। वहीं वर्ल्ड वाइड फिल्म ने 155 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है।