मातृभूमि: 'चीन के खिलाफ नैरेटिव...', सरकार के दबाव वाली खबरों पर भड़के सलमान, बताई फिल्म की असली कहानी

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अफवाहों पर क्या बोले सलमान खान?

सलमान ने कहा, 'ये जो नैरेटिव है ना कि हम चीन के खिलाफ जा रहे हैं, वगेरह-वगेरह... और फिर हमारी सरकार ने हम पर दबाव डाला है कि इसकी स्क्रिप्ट चेंज करो, फिर से लिखो, ये सब बकवास है। यह बिल्कुल सच नहीं है। हमने फिल्म बनाई है इन सैनिकों के ऊपर- वे क्या झेलते हैं और उनका परिवार क्या सहता है। वो साइड या ये साइड- दोनों तरफ। तो इसमे कोई नकारात्मकता नहीं है। बस हालात नकारात्मक हैं।' विज्ञापन सलमान खान ने उन खबरों पर चुप्पी तोड़ी है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि भारत-चीन के रिश्तों को लेकर फिल्म के कथित विरोधी रुख के कारण सरकार ने 'मातृभूमि' की टीम पर इसकी कहानी बदलने का दबाव बनाया था। सलमान खान ने शुक्रवार को मुंबई में फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दौरान इन अफवाहों को खारिज किया ।

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फिल्म की कहानी पर की बात

इस दौरान सलमान ने फिल्म के निर्देशक अपूर्व लाखिया का जिक्र करते हुए बताया कि कहानी का शुरुआती आइडिया उन्हीं का था। पहले इस फिल्म को 'बैटल ऑफ गलवान' के नाम से प्रमोट किया जा रहा था।



फिल्म की कहानी जून 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प से प्रेरित थी। हालांकि, सलमान के मुताबिक, फिल्म के मौजूदा वर्जन में ऐसे टकराव के दौरान सैनिकों के अनुभवों और उनकी जिंदगी पर ज्यादा ध्यान दिया गया है।



सलमान ने कहा, 'इन सैनिकों के लिए... देश सर्वोपरि है। वे एक-दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन जब भी कोई स्थिति आती है, तब देश सर्वोपरि हो जाता है। दोनों पक्ष इस समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे डायरेक्टर साहब का एक पहले का वर्जन था।'

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यह था फिल्म का पुराना नाम

सलमान खान की इस फिल्म का एलान पहले 'बैटल ऑफ गलवान' नाम से किया गया था। हालांकि, इस साल फिल्म का नाम बदलकर 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' कर दिया गया। फिल्म की कहानी साल 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हुए संघर्ष पर आधारित है।