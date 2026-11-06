मातृभूमि: फिल्म की रिलीज डेट हुई फाइनल, इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक; चित्रांगदा पर क्या बोले सलमान खान?

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फिल्म की रिलीज में हो रही देरी को लेकर सलमान खान ने बताया कि मेकर्स चाहते थे कि फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स (VFX) बेहतर हों और दर्शकों को शानदार अनुभव मिले।सलमान ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, 'आजकल VFX के कई एक्सपर्ट मौजूद हैं, जो किसी भी फिल्म के हर एक सीन को बारीकी से देखते हैं। इसलिए हम इस फिल्म में किसी को भी ऐसा मौका नहीं देना चाहते, जिससे वह किसी सीन को जूम करके उसके VFX की आलोचना कर सके। हम चाहते हैं कि फिल्म के विजुअल्स सभी को हैरान कर दें। इसकी शूटिंग बहुत खूबसूरती से की गई है।'