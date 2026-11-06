दलेर मेहंदी: ‘उनसे यह उम्मीद नहीं थी’, गुरदीप ने फिर दिया पिता का साथ; अभिजीत भट्टाचार्य के बयान पर कही यह बात

दलेर पर अभिजीत ने क्या कहा था?

बीते दिनों सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर कहा, 'अगर कोई कलाकार माइक पर सच में लाइव नहीं गा रहा है, तो उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। कुछ दिन पहले एक ऐसी घटना हुई थी, जब एक मंत्री मंच पर आए और उन्होंने सच कहा। उन्होंने कहा कि आप गाना नहीं गा रहे हैं। आपसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा और आप असल में लाइव परफॉर्म भी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सच कहा था, लेकिन कई लोगों की नजरों में वही विलेन बन गए। जबकि ऐसा हर जगह के स्टेज पर होता है।'



इस मामले पर पहले भी जताया विरोध

गायक दलेर मेहंदी के साथ हुई इस घटना के बाद उनके बेटे गुरदीप ने पहले भी नराजगी जताई थी। उन्होंने कहा 'मैंने एक शो में पापा की यही बात बताई थी और अब वह भी चर्चा का विषय बन गई है। जाहिर है कि हम तनाव में हैं और एक परिवार के तौर पर मिलकर इस स्थिति का सामना कर रहे हैं। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारा साथ दिया। फिल्म इंडस्ट्री और खासकर मेरे चाचा मीका सिंह का भी धन्यवाद।'