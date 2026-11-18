{"_id":"6afdd1dc62471e837408fbec","slug":"what-would-be-so-special-in-panchayat-season-5-sachiv-ji-or-banrakas-2026-11-18","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"पंचायत: सीजन 5 में क्या होगा खास? सचिव जी के सामने होंगी ये चुनौतियां; गांव में पूर्व प्रधान की होगी ये भूमिका","category":{"title":"Web Series","title_hn":"वेब सीरीज","slug":"web-series"}}

विज्ञापन मशहूर वेब सीरीज 'पंचायत' के सीजन 5 का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। इस सीरीज के पिछले सीजनों को दर्शकों ने खूब पसंद किया है। अब यह सीरीज अपने नए सीजन के साथ वापसी करने जा रही है। नए सीजन में गांव की राजनीति देखने को मिलेगी। फुलेरा को नया मुखिया मिल गया है और बनराकस अब प्रधानपति की भूमिका में नजर आएंगे।

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पंचायत सीजन 5 में क्या होगा खास?



सत्ता और राजनीति का उलटफेर

सीजन 4 के अंत में फुलेरा गांव के चुनाव में रघुबीर यादव (प्रधान जी) और नीना गुप्ता (मंजू देवी) को हार का सामना करना पड़ा था। अब सुनीता राजवार के किरदार 'क्रांति देवी' गांव की नई प्रधान बनी हैं, जिन्हें उनके पति 'बनराकस' (भूषण शर्मा) का पूरा समर्थन हासिल है।

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सचिव जी और बनराकस की खींचतान

फुलेरा की बदली हुई राजनीति और नई सत्ता के साथ सचिव जी (जितेंद्र कुमार) और बनराकस के बीच नए समीकरण व दिलचस्प खींचतान देखने को मिलेगी।



सचिव जी की निजी जिंदगी में नया मोड़

पिछले सीजन में सचिव जी ने CAT परीक्षा क्लियर कर ली थी और रिंकी के लिए अपनी भावनाएं भी जाहिर की थीं, ऐसे में उनके निजी जीवन और करियर में नया अध्याय देखने को मिल सकता है।

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बदला हुआ राजनीतिक समीकरण

चौथे सीजन के अंत में हुए ग्राम पंचायत चुनाव में प्रधान जी (रघुबीर यादव) और मंजू देवी (नीना गुप्ता) को हार का सामना करना पड़ा था।



नई प्रधान और बनराकस का दबदबा

चुनाव जीतकर सुनीता राजवार का किरदार 'क्रांति देवी' फुलेरा की नई प्रधान बनी हैं, और उनके पति बनराकस (दुर्गेश कुमार) 'प्रधानपति' की भूमिका में नजर आएंगे।

सचिव जी की नई चुनौतियां

सत्ता बदलने के कारण अब अभिषेक त्रिपाठी (सचिव जी) और नए प्रशासनिक नेतृत्व के बीच जोरदार खींचतान और नोकझोंक देखने को मिलेगी।



प्रधान जी और मंजू देवी का संघर्ष

कुर्सी जाने के बाद पूर्व प्रधान जी और मंजू देवी की जिंदगी में आने वाले नए बदलाव भी कहानी का मुख्य आकर्षण होंगे।