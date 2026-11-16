समय रैना: 'इंडियाज गॉट लेटेंट' विवाद के बाद डिप्रेशन में चले गए थे कॉमेडियन, चैटजीपीटी से पूछते थे ये सवाल

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वह डिप्रेशन से जूझ रहे थे और उन्हें यह भी नहीं पता था कि उनका शो कभी दोबारा शुरू हो पाएगा या नहीं। अब शो के दूसरे सीजन के फिनाले में समय ने उस मुश्किल दौर को याद किया और बताया कि कनाडा में रहते हुए वह चैटजीपीटी से अपने शो के भविष्य को लेकर सवाल किया करते थे। विज्ञापन



दरअसल, 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के सीजन 2 का आखिरी एपिसोड रविवार, 15 नवंबर को रिलीज हुआ। फिनाले के दौरान समय ने अपने सफर, मुश्किल वक्त में दोस्तों से मिले साथ और शो की कामयाबी के बारे में बात की। उनके इस इमोशनल स्पीच के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वह डिप्रेशन से जूझ रहे थे और उन्हें यह भी नहीं पता था कि उनका शो कभी दोबारा शुरू हो पाएगा या नहीं। अब शो के दूसरे सीजन के फिनाले में समय ने उस मुश्किल दौर को याद किया और बताया कि कनाडा में रहते हुए वह चैटजीपीटी से अपने शो के भविष्य को लेकर सवाल किया करते थे।दरअसल, 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के सीजन 2 का आखिरी एपिसोड रविवार, 15 नवंबर को रिलीज हुआ। फिनाले के दौरान समय ने अपने सफर, मुश्किल वक्त में दोस्तों से मिले साथ और शो की कामयाबी के बारे में बात की। उनके इस इमोशनल स्पीच के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। विज्ञापन विज्ञापन कॉमेडियन समय रैना एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार वजह उनका कोई विवादित बयान या कॉमेडी नहीं, बल्कि उनके दिल की बात है। करीब दो साल पहले एक विवाद के चलते उनका शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' बंद हो गया था। उस वक्त समय के लिए हालात काफी मुश्किल हो गए थे।

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चैटजीपीटी से सवाल करते थे समय रैना

समय ने कनाडा में बिताए अपने दिनों को याद करते हुए बताया कि उस वक्त वह डिप्रेशन से गुजर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका शो दोबारा शुरू हो पाएगा या नहीं। ऐसे में वह चैटजीपीटी से इस बारे में सवाल किया करते थे। समय ने कहा, 'मैं चैटजीपीटी को लिखता था कि तुम्हें क्या लगता है, क्या समय रैना कभी अपना शो वापस ला पाएगा? तो वह जवाब देता था कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता।'



समय ने आगे बताया कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका शो इस मुकाम तक पहुंचेगा। उन्हें इस बात की भी उम्मीद नहीं थी कि बॉलीवुड के बड़े सितारे उनके शो का हिस्सा बनेंगे। उन्होंने आलिया भट्ट और वरुण धवन जैसे कलाकारों के शो में आने का जिक्र करते हुए अपनी हैरानी जाहिर की।