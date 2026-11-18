मिस्टर एंड मिसेज ऑफिस

वीकएंड पर आप इस रोमांटिक कॉमेडी सीरीज को देख सकते हैं। इसका निर्देशन अब्दुल कबीज ने किया है। 18 नवंबर 2026 को जियो हॉटस्टार पर आ चुकी है। बता दें कि यह एक वर्कप्लेस कॉमेडी और रोमांटिक सीरीज है। इसकी कहानी एक ऐसे शादीशुदा जोड़े पर आधारित है, जो घर पर पति-पत्नी हैं, लेकिन ऑफिस में अजनबी बनकर काम करते हैं। दोनों अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं।