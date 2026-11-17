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विज्ञापन अनन्या पांडे अपकमिंग सीरीज 'कॉल मी बे' को लेकर चर्चा में हैं। कॉलिन डी’कुन्हा के निर्देशन में बनी इस सीरीज में अनन्या पांडे लीड रोल में नजर आएंगी। 'कॉल मी बे' सीजन 2 को करण जौहर, अदार पूनावाला और अपूर्व मेहता ने धर्माटिक एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस किया है।

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कब रिलीज होगी सीरीज?

प्राइम वीडियो ने आज 17 नवंबर 2026 को हिंदी ओरिजिनल सीरीज 'कॉल मी बे' के दूसरे सीजन के वर्ल्डवाइड स्ट्रीमिंग प्रीमियर की घोषणा की है। यह सीरीज आज से ठीक एक महीने बाद 17 दिसंबर 2026 को रिलीज होगी। यह आठ एपिसोड वाली सीरीज अपने ह्यूमर, ग्लैमर और दोस्ती के अनोखे मेल के साथ वापसी कर रही है। इसमें बे की जिंदगी पहले से भी ज्यादा उलझी हुई है। इस बार वह अपने दिल और बहन कोड को भी आजमाती नजर आने वाली है।

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'कॉल मी बे 2' की स्टारकास्ट

नई सीरीज अपने साथ टैलेंटेड एक्टर्स की टीम लेकर आ रही है। इसमें अनन्या पांडे लीड रोल में नजर आने वाली हैं, जबकि श्रुति कमल हासन भी सीरीज का हिस्सा बन रही हैं। इनके अलावा इसमें वीर दास, गुरफतेह पीरजादा, वरुण सूद, विहान समत, मुस्कान जाफरी, निहारिका लायरा दत्त, लिसा मिश्रा और मिनी माथुर भी अहम किरदारों को निभाते दिखाई देने वाले हैं।

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क्या होगी सीरीज की कहानी?

बेला 'बे' चौधरी (अनन्या पांडे) जीत के जोश, बड़े सपनों और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वापस आ गई है। मगर जहां उसका करियर ऊपर की तरफ जा रहा है, वहीं उसकी लव लाइफ उतनी ही उलझी हुई है। अब जब दो चाहने वाले बे के दिल को अलग-अलग राह पर अपनी तरफ खींच रहे हैं। ऐसे में उसे रोमांस, हार्टब्रेक से लेकर किए गए कई गलत फैसलों से दो चार होना पड़ता है। इस बार भी बे अपने सिग्नेचर स्टाइल में हर मुश्किल और ट्विस्ट का सामना करने वाली है।