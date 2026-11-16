पंचायत 5: प्रधान बनते ही बदले क्रांति देवी के तेवर? पांचवां सीजन देखने के लिए बनराकस को पहनाना होगा हार

दर्शक कैसे पहनाएंगे फूल माला?

मेकर्स ने आज सोमवार को प्राइम वीडियो पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें क्रांति देवी और बनराकस नजर आ रहे हैं। क्रांति देवी ने साफ कर दिया है कि अब चाहिए फुल इज्जत। इसके तहत दर्शकों को panchayatdate.com पर जाकर बनराकस को फूल माला पहनानी होगी। दर्शकों के पास दो विकल्प हैं। वे डिजटली बनराकस को गेंदा के फूलों का हार भी पहना सकते हैं और चप्पलों का हार भी। फूलों के हार की संख्या एक करोड़ होने पर रिलीज डेट का पता लगेगा। यह टास्क आज ही पूरा करना होगा।

