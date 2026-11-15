ओटीटी रिलीज: 'क्वीन' से 'तीन तिगाड़ा' तक, इस सप्ताह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होंगी ये फिल्में और सीरीज

मिस्टर एंड मिसेज ऑफिस

यह रोमांटिक कॉमेडी सीरीज है। इसका निर्देशन अब्दुल कबीज ने किया है। यह 18 नवंबर 2026 से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी। बता दें कि यह एक वर्कप्लेस कॉमेडी और रोमांटिक सीरीज है। इसकी कहानी एक ऐसे शादीशुदा जोड़े पर आधारित है, जो घर पर पति-पत्नी हैं, लेकिन ऑफिस में अजनबी बनकर काम करते हैं। दोनों अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं।