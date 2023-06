दलपति विजय साउथ सिनेमा के जाने-माने सुपरस्टार हैं। पिछले कुछ वर्षों में विजय की पॉपुलैरिटी में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। साउथ के साथ न सिर्फ नॉर्थ बल्कि विदेशों तक में भी दलपति का जादू फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है। तमिल सुपरस्टार आगामी 22 जून को अपना जन्मदिन मनाने वाले हैं। इससे पहले विजय के फैंस ने उन्हें बड़ा तोहफा दिया है।

दलपति विजय इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'लियो' की शूटिंग में व्यस्त हैं, जिसके लिए फैंस का उत्साह सातवें आसमान पर है। वहीं, जन्मदिन से पहले सुपरस्टार के प्रशंसकों ने यह साल उनके लिए यादगार बना दिया है। हाल ही में दलपति विजय का वीडियो न्यूयॉर्क के 'टाइम्स स्क्वायर बिलबोर्ड' पर प्रदर्शित किया गया, जिससे यह साफ हो गया कि एक्टर के चाहनेवाले पूरे विश्व में मौजूद हैं।

Happy & proud to feature @actorvijay Anna on the prestigious Times Square Billboard @ New York City to kick start birthday celebrations for #Thalapathy by @CanadaVMI 😍😍😍#HBDThalapathyvijay pic.twitter.com/UAOAdYc6ww