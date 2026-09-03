बिग बॉस 20: क्या सलमान खान के शो का हिस्सा बनेंगे यूट्यूबर नीतीश राजपूत? इस मुद्दे पर बात करके चर्चा में आए

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नीतीश राजपूत ने रिसर्च पर आधारित वीडियो बनाकर अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है। उनके वीडियो में मौजूदा घटनाओं, सामाजिक मुद्दों और ऐसे विषयों पर बात होती है जिन पर अक्सर आम लोगों के बीच चर्चा होती है। विज्ञापन यूट्यूबर नीतीश राजपूत अपनी ऑनलाइन लोकप्रियता और बेबाक अंदाज की वजह से चर्चा में रहते हैं। खबरें हैं कि वजह जल्द ही 'बिग बॉस 20' का हिस्सा होंगे।

फैंस का बढ़ा उत्साह

फैंस यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि सलमान खान के शो में यह क्रिएटर कैसा व्यवहार करते हैं। 'बिग बॉस 20' हाउस में उनके आने की चर्चा ने शो के लिए उत्साह बढ़ा दिया है।

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नीतीश की बढ़ी पहचान

यूट्यूबर अपने काम के पक्ष में डटे रहे और कहा कि उनका विश्लेषण सार्वजनिक रूप से मौजूद जानकारी और आधिकारिक दस्तावेजों पर आधारित था। इस बहस ने आम लोगों के बीच उनकी पहचान बढ़ाई।

किन प्रतिभागियों के साथ आएंगे नजर?

नीतीश कई तरह की मशहूर हस्तियों के साथ नजर आएंगे, जिनके इस सीजन में शामिल होने की अटकलें हैं।

इन नामों में कुशल तंवर उर्फ गुल्लू, खुशी दुबे, रैपर शेंटी शर्मा, ईशा रिखी, आम्रपाली दुबे, कनिका मान, इन्फ्लुएंसर आरिश्फा खान, मैरी कॉम, अमन गांधी, काजी तौकीर, गीता बसरा और शोविक चक्रवर्ती शामिल हैं।

कौन होगा होस्ट?

'बिग बॉस 20' में सलमान खान होस्ट के तौर पर वापसी कर रहे हैं। 6 सितंबर 2026 को शुरू होने वाले बिग बॉस 20 के कंटेस्टेंट्स की लिस्ट ने ऑनलाइन काफी चर्चा छेड़ दी है।