क्या है सैफ अली खान और अमिताभ बच्चन में रिश्ता? केबीसी के नए एपिसोड में बिग बी ने किया खुलासा

बिग बी ने क्या बताया रिश्ता?

अभिनेता अमिताभ बच्चन ने कहा, ‘राज कपूर की बेटी, रितु के बेटे निखिल की शादी मेरी बेटी श्वेता से हुई है। श्वेता बच्चन की शादी निखिल नंदा से हुई है, जो राज कपूर की बेटी रितु नंदा के बेटे हैं। राज कपूर, करीना कपूर के दादा भी हैं, इस लिहाज से निखिल नंदा और करीना कपूर चचेरे भाई-बहन हैं। सैफ अली खान की शादी करीना कपूर से हुई है, इसलिए शादी के जरिए उनका बच्चन परिवार से संबंध है।’